Nuevo León

Asegura Congreso que reconducción presupuestal afectará a NL

Lorena de la Garza señaló que la reconducción del presupuesto afectará finanzas estatales y municipales, al ignorar un paquete fiscal ya aprobado

Después de que el Poder Ejecutivo anunciara una reconducción presupuestal, la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto, la priista Lorena de la Garza, aseguró que esto afecta las finanzas del estado.

A través de sus redes sociales, la diputada indicó que esta solución no corresponde al proceso legal que se debe seguir, ya que el Congreso sí envió un presupuesto aprobado y hasta el momento el gobernador, Samuel García, no ha enviado las observaciones.

“El gobernador no puede reconducir el paquete fiscal 2026 porque sí hay un proyecto aprobado y que se recibió por parte del Poder Ejecutivo".

“Lo que el gobernador hace es ignorar un presupuesto que ya se había aprobado en el Congreso, que tiene un enfoque municipalista y que estaba diseñado de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro estado en el año 2026; el Congreso cumplió”, dijo Lorena de la Garza.

Agregó que no solo no se publicó el presupuesto, sino que tampoco se han publicado las actualizaciones de valores catastrales en donde se hicieron.

“Esto afecta directamente los ingresos municipales y a ciudadanos que adquirieron propiedades bajo reglas claras".

“Tampoco se publica la Ley de Coordinación Hacendaria que permitiría a los municipios recibir más participaciones federales”, dijo Lorena.

La diputada señaló que como Congreso podrían recurrir a instancias jurisdiccionales para que se siga el proceso correcto.

Fue la mañana de este jueves 1 de enero del 2026 que el gobierno del Estado publicó una reconducción presupuestal, en donde se estaría usando la misma distribución de recursos del 2025 en el presente año, esto tras no llegar a un acuerdo presupuestal con el Poder Legislativo el pasado mes de diciembre.


