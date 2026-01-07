Podcast
Nuevo León

Instalarán mesas de trabajo por extorsiones a transportistas

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió líneas de análisis sobre presuntas extorsiones denunciadas por transportistas en San Pedro Garza

  • 07
  • Enero
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que abrió líneas de análisis sobre las presuntas extorsiones denunciadas por transportistas en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) hiciera públicas estas acusaciones.

El fiscal Javier Flores Saldivae señaló que, hasta el momento, no existen denuncias formales ante la Fiscalía; no obstante, anunció la instalación de mesas de trabajo para atender a los transportistas y recabar información sobre posibles actos de extorsión, presuntamente cometidos por elementos de tránsito.

Indicó que el objetivo será conocer a detalle las quejas, orientar a los afectados sobre los mecanismos de denuncia y, en su caso, iniciar las investigaciones correspondientes.

El funcionario subrayó que la presentación de denuncias formales es fundamental para integrar carpetas de investigación y fincar responsabilidades penales.

Finalmente, aseguró que la Fiscalía dará seguimiento al caso y actuará conforme a la ley si se acreditan conductas delictivas.


