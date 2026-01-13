Alza de TUA vuelve más caro al Aeropuerto de Monterrey

La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) tendrá un incremento de un 7% durante este año, afirman legisladores, lo que colocaría al Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) como la terminal más cara por encima de Guadalajara y Ciudad de México rumbo al Mundial de FIFA 2026.

Dicho incremento a este impuesto por el uso de las instalaciones de un aeropuerto en México entrará en vigor a partir de abril, si es que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autoriza la propuesta de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), cuyo CEO, Ricardo Dueñas Espriu, reside actualmente en la Ciudad de México tras haber dejado Monterrey hace tiempo.

Mientras tanto, la aplicación de este impuesto se mantiene en el costo que ya se conoce hasta que se haga oficial la aplicación de este incremento al TUA con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, con el AIM fuera de condiciones adecuadas para recibir a los visitantes de otros países, se han hecho evidentes otros problemas como el cobro del TUA, el cual cobran se tome el vuelo o no.

Para el aeropuerto Mariano Escobedo, ubicado en Apodaca, el costo para vuelos nacionales es de $697.55 pesos, ocupando el lugar número 12 en terminales con el impuesto más caro, arriba del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, y en vuelos internacionales de $1,252 pesos, siendo este el segundo más alto, tan solo por debajo de Zacatecas.

Este impuesto que cobran los aeropuertos de todo el mundo sirve para financiar y mantener las instalaciones, seguridad y servicios de las terminales; se implementó desde diciembre de 1995 y comenzó su aplicación a partir del año 2000.

Irónicamente, el AIM tiene 25 años cobrando el TUA y hasta este año se plantean las remodelaciones, a menos de un año para el Mundial de Futbol FIFA 2026, el cual ha sido calificado por usuarios como un “chiquero”.

En entrevista con El Horizonte, el diputado federal Víctor Pérez señaló que, además, este impuesto en México es de los más altos a nivel internacional, considerando que está destinado para el desarrollo aeroportuario en el país y, en el caso de AIM, no es visible.

Asimismo, el legislador agregó que el TUA representa un aumento del 30% en los precios de los vuelos para los usuarios y forma parte del 9% que los aeropuertos concesionados aportan al ingreso federal.

“A nivel internacional, bueno, un comparativo de la tarifa de que se cobran impuestos por uso de aeropuertos en México en comparación con los aeropuertos de otros países, pues es de las más altas, a nivel mundial".

“Es de los más caros del mundo y también viene a ser cerca del 30% de la tarifa que las aerolíneas cobran al usuario final; es decir, esta tarifa, pues, es lo que encarece realmente el ticket o el boleto para los pasajeros”, detalló Pérez.

Otra anomalía que destacó el diputado fue la variación de costos entre cada aeropuerto de la república, siendo que no existe una tarifa fija y que aun así llega a ser más costosa que aeropuertos de primer mundo.

Ante esto, Pérez comentó que, al ser un impuesto colocado por la Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC), que es un ramal de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transporte (SICT), buscará que sea revisada por la comisión encargada de este órgano.

“En México hay aeropuertos que cobran hasta $48 dólares cuando en aeropuertos como en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos son mucho más baratos. En México hay una variación entre las tarifas que se cobran en Zacatecas, como en Monterrey, como en Cancún, que son diferentes y son variables".

“Tenemos desde la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transporte; no tendría que variar mucho a nivel nacional y tampoco deberíamos ser los aeropuertos en los cuales la TUA es la más alta; en muchos de los casos, la más alta a nivel internacional”.

Gráfico

Zacatecas: $847

Huatulco: $826

Culiacán: $812

Torreón: $806

Tampico: $785

Mazatlán: $773

Durango: $773

Reynosa: $770

Oaxaca: $766

Acapulco: $760

Ciudad Juárez: $742

Monterrey: $697.55

AICM (Ciudad de México): $598

AIFA (Estado de México): $266

