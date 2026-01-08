Vigilarán que aumento de TUA se destine a mejoras en aeropuerto

Ante el inminente aumento a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) el próximo mes de abril, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte en el Congreso de la Unión, Víctor Pérez, aseguró que verificarán que se dirija exclusivamente a mejoras para los usuarios del aeropuerto.

Al señalar que en el aeropuerto de Monterrey cobra la TUA más alta del país y es una de las más altas del mundo, es importante que se hagan mejoras, no solo pensadas en el mundial del 2026, sino para que cumpla con la demanda que año con año será más grande en la entidad.

“Nosotros vamos a estar observando que este aumento a la TUA se refleje en mayores comodidades, mejor seguridad y mejores condiciones para el usuario normal. “Porque no debemos estar pensando en hacer una infraestructura para cuatro juegos del Mundial, se debe pensar en hacer una infraestructura suficiente para la demanda que va a haber año con año en Nuevo León, que es uno d ellos polos de desarrollo más importante”, dijo el panista, Víctor Pérez.

Agregó que ante las exigencias por parte de la ciudadanía de detener el aumento, indicó que ellos desde el Poder Legislativo no tienen la facultad de detener esto, ya que fueron decisiones por parte del Ejecutivo desde diferentes secretarías.

“En ese sentido no tenemos la facultad de echar abajo un aumento a la TUA, se implementaría esta nueva TUA desde el mes de abril, lo tenemos que reconocer y reflexionar, la TUA en el Aeropuerto de Monterrey es de las más caras del país y del mundo, por eso este cobro se tiene que reflejar en las condiciones “La demanda en Nuevo León y en el país va a seguir en aumento durante los próximos cinco años, necesitamos de aeropuertos con mayor infraestructura, con mayores comodidades pero que verdaderamente las inversiones se conviertan en comodidad en facilidad para la movilidad y seguridad del pasajero”, agregó el legislador.

Comentarios