Alza en predial la pidió gobierno de Colosio: Monterrey

Tras las protestas que surgieron por el alza en el impuesto predial en Monterrey, el tesorero municipal, Antonio Fernando Martínez, aclaró que fue la anterior administración, presidida por el emecista Luis Donaldo Colosio, la que tomó la decisión de actualizar los valores catastrales, incremento que está impactando a los contribuyentes en este 2026, luego de que no pudo aplicarse en el 2025.

En el 2024, el ajuste lo aprobó el Cabildo para aplicarse en 2025 y lo turnó al Congreso, que lo aprobó por unanimidad, pero el gobierno estatal no lo publicó. Y después, al difundirse en el Periódico Oficial, se tomó la decisión de aplicarse hasta este 2026.

Aunque no mencionó por su nombre al exalcalde Colosio, el Tesorero municipal explicó que así se hizo la actualización.

El tema se abordó en la sesión de Cabildo regio, encabezada por el alcalde Adrián de la Garza.

Actualización es una 'obligación y normativa'

El Tesorero aclaró que la actualización, que es obligación y normativa para la autoridad fiscal, no es una responsabilidad única de la autoridad municipal, sino que hay una Junta Municipal Catastral integrada por autoridades estatales y municipales, por la Junta de Propietarios y por los organismos internos encargados de la recaudación, que determinan el ajuste en base a tramos de valor con una serie de variables complicadas.

"La anterior administración tomó la decisión de actualizarlos, la administración que antecedió a nuestro servicio, y lo presentó en su administración, a su Cabildo, y se turnó al Congreso, el Congreso a su vez hace un análisis para el estudio que hace la Junta Municipal, y determina si es correcta o no es correcta, esa actualización debió haber sido publicada el año pasado en términos informativos", refirió.

Congreso Local lo aprobó por unanimidad

En el Congreso Local se aprobó por unanimidad, pero el Estado no lo publicó. Por ende, no pudo aplicarse en el 2025.

"Y a su publicación por parte del Ejecutivo del Estado, entran en vigor esos valores y para su correcta aplicación, tomando en cuenta la determinación que hemos mencionado en términos de vulnerabilidad de los sectores que se tienen previamente identificados y de los valores actualizados, se tomó la decisión de presentarse el año siguiente, dado que el año pasado no se actualizaron por el retraso particular que existió en su no publicación", expresó.

Recordó que todas las bancadas de diputados lo autorizaron por unanimidad.

En los últimos días ha habido protestas de quienes aseguran que el aumento se disparó hasta 60 por ciento.

Tesorería municipal asegura que predial se eleva 24%

Sin embargo, el Tesorero aclaró que, en promedio, el incrementó fue del 24 por ciento; y pidió a quienes tengan dudas acercarse al Municipio para darles detalles.

"Tendríamos que revisar caso por caso, hay multiplicidad de variables que influyen sobre el incremento... invitamos a toda la ciudadanía a que en caso de que necesiten la consultoría, la atención y la ayuda de la autoridad se acerquen y caso por caso resolveremos cada una de sus inquietudes, dudas y los apoyaremos", declaró.

Afirmó que los ciudadanos tienen confianza en la aplicación de los recursos en la gestión de Adrián de la Garza y prueba de eso, dijo, es que hasta este 20 de enero se recaudaron 700 millones de pesos y el número de contribuyentes que ya pagó es 4 por ciento más que quienes cumplieron en el mismo período del año pasado.

Además, consideró que si es la tercera vez que lo eligen como alcalde es porque confían en el manejo de los recursos.

"Vamos 4 por ciento por encima, el número de contribuyentes con respecto al mismo período del año pasado, lo que denota la confianza en la administración. No es coincidencia que la ciudadanía le haya dado la tercera oportunidad de participar como alcalde de la ciudad, existe esa confianza", dijo.

De los 432 mil expedientes catastrales, 100 mil pertenecen a personas en vulnerabilidad; y de éstas, a 60 mil personas se les aplica tarifa única especial, con la que pagan máximo 456 pesos.

Descuentos ascienden hasta 22.5% para pagos efectuados en enero

Además, el descuento puede ser de hasta 22.5 por ciento para quien pague en enero y en línea. Y hay subsidios para adultos mayores y madres solteras.

Garantizó que los recursos se destinarán al Programa de Infraestructura y Equipamiento más grande en toda la historia de Monterrey, plan que en breve se anunciará.

Afirmó que la tasa anual de cobertura del predial es de 70 por ciento.

"El regiomontano es el más cumplido del país", expuso.

