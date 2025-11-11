Cerrar X
Nuevo León

Amanece Galeana a cero grados; cae capa de hielo sobre vegetación

Galeana amaneció con 0 grados, generando una ligera capa de hielo sobre la vegetación. Protección Civil de Nuevo León realiza recorridos en la zona sur

  • 11
  • Noviembre
    2025

El municipio de Galeana ameneció con una temperatura de 0° grados centígrados lo que generó que se formara una ligera capa de hielo sobre la vegetación.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron recorridos en la zona sur del estado por la presencia de temperaturas de 2 grados con sensación térmica de 0 grados a consecuencia del frente frío #13.

Ante dicho panorama, el ejido San Ildefonso, esta comunidad que se encuentra a 2,343 metros de altura sobre el nivel del mar, presentó dicha capa de hielo sobre la vegetación.

Esta capa de hielo es generado a consecuencia del sereno que se presenta en la noche y se hace el efecto de hielo sobre la vegetación.

Unidades continúan desplegadas en todo el estado para atender cualquier situación de emergencia.


