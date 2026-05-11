Repatrían a pasajeros del Hondius tras brote de hantavirus

Los pasajeros del crucero MV Hondius comenzaron a ser repatriados a sus países de origen bajo estrictas medidas sanitarias, luego de que se detectara un brote de hantavirus a bordo que ha dejado al menos tres fallecidos y varios contagios confirmados.

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Casos en Estados Unidos bajo vigilancia estricta

El Departamento de Salud de Estados Unidos informó que uno de los 17 ciudadanos repatriados desde Canarias dio positivo leve a la prueba PCR por el virus de los Andes, mientras que otro presenta síntomas leves compatibles con hantavirus.

Ambos pasajeros están siendo trasladados en un avión equipado con unidades de biocontención como medida preventiva.

“Un pasajero tiene síntomas leves actualmente y otro pasajero dio positivo leve al PCR por el virus de los Andes”, indicaron las autoridades.

A su llegada, los pacientes serán llevados al Centro Regional ASPR para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes, ubicado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Posteriormente, el pasajero con síntomas será transferido a una segunda instalación médica para su atención.

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Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) prevén aislar a los 17 pasajeros en un centro especial de cuarentena en Nebraska, como parte del protocolo sanitario.

Alemania recibe pasajeros sin síntomas

En Alemania, cuatro pasajeros evacuados desde Tenerife fueron trasladados a la Clínica Universitaria de Fráncfort sin presentar síntomas hasta el momento.

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El portavoz del Ministerio de Sanidad, Martin Elsässer, confirmó que los viajeros llegaron durante la madrugada y que posteriormente serán trasladados a sus regiones de origen, entre ellas Berlín, Baden-Württemberg, Baviera y Sajonia.

“Seguimos estimando que el riesgo para la población es muy bajo”, subrayó el funcionario.

Tripulación ucraniana permanece a bordo

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Ucrania informó que cuatro de los cinco tripulantes ucranianos permanecerán en el barco para colaborar en su traslado hacia Países Bajos.

Una vez que la embarcación llegue a su destino, los tripulantes serán enviados a un centro médico para cumplir con la cuarentena correspondiente. Un quinto tripulante será repatriado por vía aérea.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han reportado síntomas de hantavirus entre sus ciudadanos.

Países Bajos apuesta por responsabilidad individual

En Países Bajos, ocho ciudadanos fueron trasladados a sus domicilios tras regresar en un vuelo procedente de Tenerife, donde cumplirán una cuarentena preventiva de seis semanas.

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Las autoridades sanitarias indicaron que el cumplimiento de esta medida dependerá de la responsabilidad individual, sin supervisión domiciliaria directa.

Los pasajeros deberán monitorear su temperatura diariamente y mantener contacto constante con los servicios de salud municipales. Además, podrán salir brevemente de sus casas siempre que utilicen mascarilla y mantengan distancia física.

La ministra de Salud Pública, Sophie Hermans, apeló a la conciencia ciudadana: “Espero que las personas que bajaron de ese barco comprendan que no deben correr el riesgo de contagiar a otros”.

Indonesia aísla a viajero pese a resultado negativo

En Indonesia, un hombre de 60 años que también viajó en el crucero fue aislado en Yakarta a pesar de haber dado negativo en las pruebas de hantavirus.

El pasajero había tenido contacto estrecho con un caso positivo durante el viaje, que inició el 1 de abril en Ushuaia, Argentina, y se extendió por varias escalas internacionales, incluyendo Santa Elena, Sudáfrica, Zimbabue y Catar.

Las autoridades sanitarias confirmaron que el paciente no presenta signos del síndrome pulmonar por hantavirus ni de fiebre hemorrágica con síndrome renal, aunque permanecerá en observación.

El brote de hantavirus detectado en el MV Hondius ha provocado la muerte de tres personas, una pareja neerlandesa y una ciudadana alemana, lo que ha activado protocolos sanitarios en múltiples países.

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