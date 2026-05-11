Lanza Sheinbaum convocatoria de nueva edición de México Canta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes el inicio de la convocatoria para la edición 2026 de México Canta, el programa impulsado por el Gobierno federal para promover nuevos talentos musicales y fomentar contenidos alejados de la violencia.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta destacó que el registro quedó abierto desde este 11 de mayo y permanecerá disponible hasta el próximo 10 de junio mediante la plataforma oficial del certamen.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que el objetivo principal del proyecto es construir propuestas musicales que no reproduzcan mensajes violentos ni discriminatorios.

“El objetivo de México Canta es crear nuevas narrativas que no reproduzcan mensajes que reproduzcan la violencia o cualquier tipo de discriminación”, señaló durante la presentación.

La convocatoria está dirigida a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses interesados en desarrollar proyectos dentro del regional mexicano y sus distintas fusiones musicales.

Registro será completamente digital

La primera etapa del concurso se realizará a través del portal oficial del programa, donde podrán registrarse solistas, duetos y ensambles musicales.

Las canciones participantes deberán ser originales y no hacer apología de la violencia.

Además, los temas podrán interpretarse en español, inglés, spanglish o en alguna lengua originaria.

Los ganadores obtendrán la grabación de un disco y otros beneficios relacionados con el impulso de sus carreras artísticas.

Majo Aguilar llama a los jóvenes a participar

La cantante Majo Aguilar, quien participó en la edición 2025 como instructora, invitó a las nuevas generaciones a compartir sus historias a través de la música.

“Que se atrevan a escribir, a contar sus historias, que estamos ávidos por escuchar y a que no le pongan una cinta métrica a sus sueños”, expresó.

La intérprete también destacó que la música tradicional mexicana puede evolucionar sin perder su esencia.

“La música mexicana no está peleada con la modernidad”, afirmó al subrayar el reconocimiento internacional que actualmente tiene el regional mexicano.

Junior H reflexiona sobre el impacto de la música

Por su parte, Junior H compartió parte de su experiencia personal dentro de la industria musical y reconoció que en sus primeros años interpretó canciones con mensajes alejados de la cultura de paz.

El cantante explicó que con el paso del tiempo comprendió la responsabilidad que implica conectar con millones de personas.

“Cuando te conviertes en referente, entiendes que lo que dices influye en cómo las personas se sienten, sueñan y, sobre todo, en cómo construyen su futuro”, comentó.

Junior H también resaltó el valor del talento mexicano dentro de la música regional e invitó a los jóvenes a formar parte del programa.

La presentación de la convocatoria contó también con la presencia de Miguel Ángel Trujillo y representantes de la industria musical mexicana.

El Gobierno federal señaló que México Canta busca consolidarse como una plataforma para impulsar propuestas artísticas con identidad cultural y mensajes positivos dirigidos a las nuevas generaciones.

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