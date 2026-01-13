Industria pide sacar adelante presupuesto para necesidades de NL

El sector industrial de Nuevo León llamó a los diputados y autoridades estatales a apostarle al diálogo y sacar adelante el presupuesto que atienda las necesidades actuales del estado.

“A Nuevo León le conviene un presupuesto, y eso se genera con diálogo constructivo”, afirmó Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra Nuevo León, en rueda de prensa.

Añadió que están optimistas de que habrá un entendimiento entre ambas partes.

“Siempre hemos sido propositivos en que se genere ese diálogo, que haya más inversión, empleo formal, y ahora es momento en que tenemos que ser más eficientes todos. Somos optimistas en que tanto la parte del Congreso como la parte del Ejecutivo van a tener un entendimiento y sacar adelante el presupuesto, y queremos ser parte de la solución y, en la medida en que seamos consultados, daremos nuestra opinión”, expresó.

Por ello, recalcó, a nivel estatal, mantendremos diálogo con el gobierno y el Congreso para impulsar un presupuesto eficiente que fomente el desarrollo económico.

Seguimiento a obras de infraestructura y movilidad, como nuevas líneas de Metro, unidades, y contribuir a la reducción de delitos como homicidios y robos, además de combatir la extorsión y feminicidios.

“Es parte del diálogo constante que deben tener el Congreso y el Estado, por eso nosotros hacemos esa convocatoria a que puedan sacar el presupuesto que tenga las características de dar cumplimiento a las necesidades del Estado en el tema de inversión”, aseveró.

Comentarios