Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_13_at_7_00_24_PM_dfae9d68db
Finanzas

Industria pide sacar adelante presupuesto para necesidades de NL

La Caintra dijo que se mantienen optimistas de que se priorice el diálogo y se alcance un acuerdo en este tema entre diputados locales y el gobierno

  • 13
  • Enero
    2026

El sector industrial de Nuevo León llamó a los diputados y autoridades estatales a apostarle al diálogo y sacar adelante el presupuesto que atienda las necesidades actuales del estado

“A Nuevo León le conviene un presupuesto, y eso se genera con diálogo constructivo”, afirmó Jorge Santos Reyna, presidente de Caintra Nuevo León, en rueda de prensa.

Añadió que están optimistas de que habrá un entendimiento entre ambas partes. 

“Siempre hemos sido propositivos en que se genere ese diálogo, que haya más inversión, empleo formal, y ahora es momento en que tenemos que ser más eficientes todos. Somos optimistas en que tanto la parte del Congreso como la parte del Ejecutivo van a tener un entendimiento y sacar adelante el presupuesto, y queremos ser parte de la solución y, en la medida en que seamos consultados, daremos nuestra opinión”, expresó.

Por ello, recalcó, a nivel estatal, mantendremos diálogo con el gobierno y el Congreso para impulsar un presupuesto eficiente que fomente el desarrollo económico. 

Seguimiento a obras de infraestructura y movilidad, como nuevas líneas de Metro, unidades, y contribuir a la reducción de delitos como homicidios y robos, además de combatir la extorsión y feminicidios.

“Es parte del diálogo constante que deben tener el Congreso y el Estado, por eso nosotros hacemos esa convocatoria a que puedan sacar el presupuesto que tenga las características de dar cumplimiento a las necesidades del Estado en el tema de inversión”, aseveró.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_14_at_9_00_38_PM_e8b6aa01fb
Adoptan elementos de PCNL a perritos rescatados en Apodaca
congreso_comision_presupuesto_veto_df01e5ec8c
Turnan vetos de Ley de Egresos a Comisión de Presupuesto
DSC_9942_228c7bcab3
Inician festejos por bicentenario de Mariano Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_14_at_9_00_38_PM_e8b6aa01fb
Adoptan elementos de PCNL a perritos rescatados en Apodaca
Whats_App_Image_2026_01_14_at_9_35_16_PM_3e99db8093
Texanos de Houston reconoce a seleccionadas mexicanas
deportes_tigres_b650d885a0
Desde el Apertura 2015, Pumas solo le ha ganado a Tigres 3 veces
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×