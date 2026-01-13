Podcast
Busca NL empoderar a 150 mil con 'Ayudamos a las Mujeres'

Samuel García y la titular de Amar a NL, Mariana Rodríguez encabezaron la entrega de tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres" en  la Independencia

Con el objetivo de dignificar la labor de las mujeres cuidadoras y brindarles herramientas para su autonomía, el gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez encabezaron la entrega de tarjetas del programa "Ayudamos a las Mujeres" en  la Independencia.

Durante el evento, realizado en el Centro Comunitario de la colonia y coordinado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, se informó que la meta es beneficiar a 150 mil neoleonesas. 

El apoyo no solo consiste en un incentivo económico mensual de 2 mil pesos, sino que integra un componente de movilidad con transporte público gratuito en horarios fuera de pico.

En su mensaje, Rodríguez enfatizó que este programa es un acto de justicia social que busca romper con la carga solitaria que muchas mujeres enfrentan en el hogar.

“Hoy, con este programa, el Gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso: no soltar a las mujeres, no dejarlas atrás, y seguir construyendo un estado donde ser mujer no signifique cargar con todo sola. Porque sin nosotras, este estado no se sostiene, pero con nosotras, Nuevo León avanza, crece y se transforma””, subrayó Rodríguez.

Por su parte, el mandatario estatal destacó que, al sumar el subsidio al transporte, el beneficio real para las familias asciende a aproximadamente $2 mil 500 pesos mensuales. 

“Es un programa muy importante porque ya redondeando no son solo 2 mil pesos; un neolonés que use todos los días el camión pueden ser otros 500 pesos de apoyo a ustedes. Estamos hablando que esta tarjeta ya en números gruesos va a terminar apoyando como con 2 mil 500 pesos al mes a todas las mujeres de Nuevo León”, señaló. 

García vinculó este apoyo con el momento de bonanza que vive la entidad, señalando que Nuevo León lidera sectores clave como la economía y la reducción de la pobreza extrema.

“Hoy tenemos a la mejor policía de México, la mejor calificada; mejor sistema de salud, educación, primer lugar en reducción de pobreza, Nuevo León ya está prácticamente en bandera blanca, bajamos de 2.1 a menos de 0.5; y primer lugar en economía”, puntualizó el mandatario.

Más allá de la transferencia monetaria, la estrategia estatal contempla un esquema de formación continua para las beneficiarias.

A través de los Centros Comunitarios, las inscritas podrán acceder a talleres de emprendimiento y habilidades laborales, ursos de educación financiera y liderazgo, además de herramientas de autocuidado y acompañamiento personal.


