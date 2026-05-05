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Tamaulipas

Cierre de gaseras provoca incertidumbre y desabasto en Matamoros

Sin explicación oficial, ciudadanos enfrentan falta de suministro y buscan alternativas ante el cierre de estaciones en distintos puntos de la ciudad

  • 05
  • Mayo
    2026

Desde tempranas horas de este martes 5 de mayo se registró el cierre de diversas gaseras en la ciudad, situación que generó reportes ciudadanos por la falta de suministro. Hasta el momento, las causas del desabasto continúan sin ser esclarecidas por parte de las empresas proveedoras.

De acuerdo con testimonios, algunas estaciones lograron mantener el servicio; sin embargo, varias de las más concurridas permanecieron cerradas, lo que incrementó la preocupación entre la población. La situación, que inició durante la mañana, se mantiene hasta ahora sin cambios claros ni información oficial.

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Ante la falta de comunicados, la incertidumbre ha dado paso a diversas versiones no confirmadas, por lo que autoridades y empresas aún no han emitido una postura formal sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, ciudadanos han tenido que adaptarse a la contingencia: algunos optaron por cocinar con leña o carbón, otros recurrieron a establecimientos de comida, y hubo quienes consideraron trasladarse a municipios cercanos como Valle Hermoso para abastecerse de gas.

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La recomendación general entre la población ha sido cuidar el consumo del combustible disponible, ya que hasta el momento no se ha informado cuándo podría restablecerse el servicio de manera normal.


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