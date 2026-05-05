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Nuevo León

Lanza Monterrey 'Salud Regia' con atención médica gratuita

Adrián de la Garza, acompañado de Gaby Oyervides, destacó que esta iniciativa responde a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía regiomontana

  • 05
  • Mayo
    2026

El municipio de Monterrey puso en marcha este martes el programa “Salud Regia”. Esta estrategia integral busca garantizar servicios médicos gratuitos y de calidad, enfocándose primordialmente en los sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

El arranque oficial tuvo lugar en el Centro de Salud CROC, donde el alcalde Adrián de la Garza, acompañado por su esposa y presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, destacó que esta iniciativa responde a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía regiomontana.

“Lo más preciado que tenemos es nuestra familia y queremos cuidarla, queremos que esté bien y queremos tener las condiciones para que, si nos llegamos a enfermar o llegamos a tener un problema, poder tener el acceso a la salud es fundamental para la vida, para estar tranquilos, para ser felices, estar en paz y en tranquilidad, que es lo que añoramos y eso queremos para la ciudad de Monterrey, para nuestros ciudadanos”, comentó el alcalde regio.

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El plan contempla la modernización y el fortalecimiento de los 14 centros de salud municipales. 

"Salud Regia" amplía la cobertura a diversas especialidades y servicios auxiliares como consultas generales y seguimiento.

Además, también contará con ginecología, psicología, psiquiatría y nutrición, mastografías, toma de muestras de laboratorio y óptica, odontología y farmacia completa.

“Tener acceso a la salud es fundamental para la vida, para estar tranquilos y ser felices. Eso es lo que queremos para los ciudadanos de Monterrey”, afirmó el munícipe durante el evento.

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Como pilar del programa, se realizó la entrega simbólica de las primeras tarjetas de identidad médica. En esta fase inicial, se contempla la distribución de 20,000 plásticos, los cuales facilitarán el acceso a consultas y el seguimiento del historial clínico de los pacientes.

El modelo comenzará operando en el Centro de Salud CROC, que actualmente atiende a 500 pacientes mensuales, y se expandirá en las próximas semanas al Centro de Salud Antonio I. Villarreal, ubicado en la Ciudad de la Inclusión.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Fernando Margáin, enfatizó que este modelo es pionero en la capital del estado. 

"Este programa es único en Monterrey. Tras dos años de evaluación, decidimos incluir servicios críticos como la atención oftalmológica y la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer de mama", explicó Margáin.


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