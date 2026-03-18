Analizan panorama económico nacional en Nuevo León

Nuevo León fue sede de la primera asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), encuentro que congregó a titulares del ramo de distintas entidades del país.

La reunión se desarrolló en una planta industrial ubicada en Monterrey, donde autoridades estatales y representantes del sector privado intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos actuales que enfrenta la economía mexicana, así como las oportunidades de crecimiento a corto y mediano plazo.

Entre los temas centrales de la agenda destacaron la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el comportamiento de las exportaciones nacionales que han mostrado niveles históricos y el impacto de medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos en la industria.

Nuevo León busca mayor generación de empleos e inversiones

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha indicó que es necesario que existan políticas públicas y el intercambio de experiencias exitosas para generar mejores condiciones para la atracción de inversiones y la generación de empleo.

“Espacios como la AMSDE permiten que los estados compartamos experiencias, construyamos estrategias conjuntas y avancemos hacia un crecimiento económico que beneficie a todo México.

“El desarrollo económico de México se fortalece cuando trabajamos de manera coordinada entre entidades, compartiendo conocimiento, experiencias y políticas públicas que impulsan la inversión, el empleo y la competitividad”, comentó Rocha.

Asimismo, se abordaron estrategias para consolidar la industria nacional y potenciar la participación de empresas mexicanas en los mercados internacionales, en un contexto marcado por la relocalización de cadenas productivas y la creciente demanda de manufactura en América del Norte.

El encuentro también incluyó un espacio de diálogo, donde los secretarios participaron en un panel para analizar el panorama económico y los factores que podrían incidir en su desempeño.

En la asamblea participaron integrantes de la AMSDE, encabezados por su dirigencia nacional, así como directivos de la empresa anfitriona, quienes destacaron la relevancia de generar vínculos entre autoridades y sector productivo.

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