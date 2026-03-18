Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
analizan_panorama_economico_nacional_nuevo_leon_db2efe54ed
Nuevo León

Analizan panorama económico nacional en Nuevo León

Entre los temas centrales se destacó la próxima revisión del T-MEC y el impacto de medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos en el sector industrial

  • 18
  • Marzo
    2026

Nuevo León fue sede de la primera asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), encuentro que congregó a titulares del ramo de distintas entidades del país.

La reunión se desarrolló en una planta industrial ubicada en Monterrey, donde autoridades estatales y representantes del sector privado intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos actuales que enfrenta la economía mexicana, así como las oportunidades de crecimiento a corto y mediano plazo.

analizan-panorama-economico-nacional-nuevo-leon.jpg

Entre los temas centrales de la agenda destacaron la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el comportamiento de las exportaciones nacionales que han mostrado niveles históricos y el impacto de medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos en la industria.

Nuevo León busca mayor generación de empleos e inversiones

La secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha indicó que es necesario que existan políticas públicas y el intercambio de experiencias exitosas para generar mejores condiciones para la atracción de inversiones y la generación de empleo.

“Espacios como la AMSDE permiten que los estados compartamos experiencias, construyamos estrategias conjuntas y avancemos hacia un crecimiento económico que beneficie a todo México.

analizan-panorama-economico-nacional-nuevo-leon.jpg

“El desarrollo económico de México se fortalece cuando trabajamos de manera coordinada entre entidades, compartiendo conocimiento, experiencias y políticas públicas que impulsan la inversión, el empleo y la competitividad”, comentó Rocha.

Asimismo, se abordaron estrategias para consolidar la industria nacional y potenciar la participación de empresas mexicanas en los mercados internacionales, en un contexto marcado por la relocalización de cadenas productivas y la creciente demanda de manufactura en América del Norte.

El encuentro también incluyó un espacio de diálogo, donde los secretarios participaron en un panel para analizar el panorama económico y los factores que podrían incidir en su desempeño.

En la asamblea participaron integrantes de la AMSDE, encabezados por su dirigencia nacional, así como directivos de la empresa anfitriona, quienes destacaron la relevancia de generar vínculos entre autoridades y sector productivo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

c_V_Ljhkqg_be069d557c
UANL impulsa educación en Asamblea de Macrouniversidades AL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
nl_incendios_759cdf167c
Es marzo un mes 'de fuego': promedia NL 22 incendios diarios
publicidad

Últimas Noticias

finabien_remesas_f9bdd740cd
FINABIEN rebasa meta con 132 mil tarjetas para envío de remesas
kevin_spacey_15c7d52378
Kevin Spacey pacta acuerdo para evitar juicio por agresión sexual
hijastro_mencho_cjng_5e2a771fcc
Hijastro de 'El Mencho' asume control del CJNG, según reportes
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
PROTECCION_CIVIL_ac46872a94
Reporta PC saldo blanco tras fuertes vientos en Nuevo León
publicidad
×