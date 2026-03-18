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Nuevo León

Presenta Mariana Rodríguez Procuraduría para Niños y Adolescentes

Durante la actual administración se han recibido más de 36 mil denuncias por presunta vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes

  • 18
  • Marzo
    2026

Con la presencia de autoridades estatales, legisladores y funcionarios municipales, el Gobierno de Nuevo León inauguró la nueva Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, un espacio diseñado para fortalecer la atención y defensa de los derechos de la infancia en el estado.

El evento contó con la presencia de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, quien subrayó que este nuevo edificio representa un avance histórico en la protección de la niñez, luego de años en los que la Procuraduría operó en condiciones limitadas.

“Hoy damos un paso histórico para fortalecer esa misión, inauguramos la nueva Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, un espacio diseñado para que las personas que todos los días protegen la niñez desde esta institución puedan hacerlo con las herramientas, condiciones y la infraestructura que merecen”. 

La funcionaria también recordó las condiciones en las que anteriormente trabajaba el personal, destacando las carencias que enfrentaban en instalaciones reducidas y deterioradas.

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“Las instalaciones definitivamente no estaban a la altura de la enorme labor que aquí se realiza y aún así el personal siempre lo ha dado todo para seguir protegiendo a las niñas, niños y adolescentes”.

La nueva Procuraduría permitirá concentrar servicios clave como atención psicológica, trabajo social, asesoría legal, adopciones, acogimiento familiar y atención a menores migrantes, con un equipo de aproximadamente 280 profesionales.

Durante la actual administración se han recibido más de 36 mil denuncias por presunta vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que refleja la magnitud del trabajo que realiza esta institución.

Es por eso que este nuevo espacio busca dignificar la labor del personal y garantizar una atención más eficiente, integral y humana para la niñez de Nuevo León.


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