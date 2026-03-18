Municipio de Santa Catarina acelera trabajos de bacheo

Con el propósito de mejorar la seguridad vial y las condiciones de las calles, el Gobierno de Santa Catarina mantiene labores de bacheo en distintos sectores del municipio, donde en lo que va del año se han atendido 185 afectaciones en la carpeta asfáltica.

Estos trabajos son realizados por cuadrillas de Servicios Públicos, como parte de los denominados Recorridos del Pueblo, estrategia mediante la cual autoridades municipales visitan las colonias para atender solicitudes directas de los vecinos.

Recorridos permiten atender demandas ciudadanas

Durante estas jornadas, una de las principales peticiones ha sido la reparación de calles, por lo que el programa ha priorizado el bacheo en zonas habitacionales.

La titular del DIF Municipal, Elizabeth Galicia Ruiz, quien encabeza estos recorridos, destacó que la cercanía con la ciudadanía permite identificar y resolver necesidades específicas en cada sector.

“Se está reforzando el bacheo en el municipio y ahora se traslada hacia las colonias para que todas las calles de los sectores en Santa Catarina para reforzar las condiciones de su carpeta asfáltica, lo que también ayuda a la seguridad vial”, expresó Galicia Ruiz.

Trabajos se extienden a avenidas principales

Además de intervenir calles al interior de las colonias, el municipio también mantiene atención permanente a reportes en avenidas principales, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de circulación en toda la ciudad.

Atienden otras necesidades en colonias

Los Recorridos del Pueblo no solo contemplan trabajos de infraestructura, sino también acciones en áreas como salud, sustentabilidad y seguridad, ampliando la atención integral a las comunidades.

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