Rechaza SCJN recurso de Congreso contra reforma de transparencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un recurso que el Congreso de Nuevo León interpuso en contra de la controversia que el gobernador Samuel García promovió luego de que los diputados no trabajaron en la reforma de Transparencia durante 2025.

Fue el pasado miércoles cuando la Corte indicó que el asunto se desechó; sin embargo, se informó que el fondo de la controversia aún no ha sido resuelto, en un caso que se relaciona con la obligación del Congreso local de trabajar en la desaparición del Instituto Estatal de Transparencia, tras la reforma aprobada a nivel federal.

SCJN desecha recurso del Congreso de Nuevo León

El Congreso local presentó un recurso en contra de la controversia al argumentar que el Poder Ejecutivo estatal estaba invadiendo las facultades del Poder Legislativo.

La Suprema Corte determinó que dicho argumento no procede en esta etapa del proceso.

“Dicho argumento es infundado, lo cual puede constatarse con la mera noción de que, en su demanda, el poder actor alegó la existencia de la omisión del Congreso local a partir de los artículos transitorios Segundo y Cuarto del decreto de reforma constitucional de 20 de diciembre de 2024.

“El argumento del Poder Ejecutivo local se centra en la violación al principio de división de poderes establecido en la Constitución Federal… sí exponen violaciones directas al texto de la Constitución Federal y, por tanto, no resulta exigible que el Poder actor tenga que acudir al medio de control de constitucionalidad local al actualizarse una excepción al principio de definitividad”.

Congreso de Nuevo León analiza nueva ruta jurídica

Por su parte, la diputada presidenta del Congreso local, Itzel Castillo, señaló que el Poder Legislativo analizará la resolución emitida por la Corte para definir los pasos legales a seguir.

“Tenemos que saber cuál fue la resolución como tal, tenemos que ser conocedores de lo que dictaminó la Corte para nosotros poder trabajar en una nueva ruta jurídica y hacer que se respete al Congreso”.

“Lo de Transparencia, al igual que lo de la Reforma Judicial se ha estado trabajando en mesas y con diferentes entes involucrados, se ha invitado al Estado pero no han acudido”.

Proponen desaparecer INFONL tras reforma federal

Fue el pasado mes de diciembre cuando las bancadas del PRI y del PAN presentaron reformas para que el Instituto Estatal de Transparencia (INFONL) desapareciera.

En su lugar se planteó la creación de la Agencia Estatal de Protección de Datos, la cual funcionaría como un organismo descentralizado, similar al actual instituto.

Sin embargo, tanto Morena como Movimiento Ciudadano se opusieron a la propuesta al considerar que la medida no cumpliría con lo aprobado en la reforma federal en materia de transparencia.

