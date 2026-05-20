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Nuevo León

Anuncia Samuel inversión de Heineken en NL de €400 mde

El gobernador de Nuevo León anunció desde Ámsterdam, Países Bajos una nueva inversión de la cervecera Heineken para la entidad

  • 20
  • Mayo
    2026

Este miércoles, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que la empresa cervecera Heineken realizará una expansión de €400 millones de euros en la entidad, como parte de su estrategia para fortalecer sus operaciones, capacidades productivas y proyectos vinculados a la experiencia cervecera en México.

El anuncio se realizó durante una reunión entre directivos de la compañía y Samuel García Sepúlveda, en el marco de su gira de trabajo por Países Bajos.

“Cerramos de lujo aquí en Heineken, que van a hacer una expansión, inversión de 400 millones de euros para seguir creciendo en el mercado mexicano y de exportación”, expresó el mandatario estatal.

La inversión forma parte de la visión de largo plazo de Heineken en el país y contribuirá al fortalecimiento de la cadena de valor de la industria cervecera, considerada uno de los sectores clave para el desarrollo económico e industrial de Nuevo León.

Actualmente, HEINEKEN México genera alrededor de 4,000 empleos directos en la entidad y cuenta con cerca de 1,800 tiendas, impulsando el comercio formal y el crecimiento económico local.

02 SOSTIENE SAMUEL REUNIÓN CON SELECCIÓN NEERLANDESA; ANUNCIA PLAN DE EXPANSIÓN DE HEINEKEN MÉXICO POR 400 MDE.JPG

Samuel García fortalece agenda internacional

Como parte de su agenda en Países Bajos, Samuel García también sostuvo una reunión con directivos de la KNVB, organismo rector del futbol neerlandés, de cara al próximo Mundial de Futbol 2026.

Ante la posibilidad de que la selección de Países Bajos dispute encuentros en Nuevo León durante la justa mundialista, el mandatario aseguró que el estado se encuentra preparado para recibir eventos deportivos internacionales.

03 SOSTIENE SAMUEL REUNIÓN CON SELECCIÓN NEERLANDESA; ANUNCIA PLAN DE EXPANSIÓN DE HEINEKEN MÉXICO POR 400 MDE.JPG

Durante la reunión, el mandatario fue recibido por Dave Dekker, Commercial Director, y Nigel de Jong, Technical Director de la selección holandesa, acompañados por la Embajadora de México en Países Bajos, Carmen Moreno Toscano.

Posteriormente, el mandatario estatal recorrió las instalaciones del Centro de Entrenamiento de la selección neerlandesa, donde visitó canchas, áreas de concentración y oficinas generales.


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