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Nuevo León

Reconoce Miguel Flores a transportistas como motor clave en NL

El secretario general inauguró la Expo Proveedores del Transporte y Logística Monterrey donde reconoció la labor estratégica del sector

  • 20
  • Mayo
    2026

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, inauguró de manera oficial la Expo Proveedores del Transporte y Logística Monterrey 2026 en las instalaciones de Cintermex. 

Durante el evento, el funcionario reconoció la labor estratégica del sector e hizo hincapié en el compromiso del Estado por seguir invirtiendo en infraestructura, seguridad y movilidad.

La exposición, consolidada como un referente en el norte del país, reúne en esta edición a más de 450 expositores en un espacio diseñado para el intercambio de proyectos de vanguardia, tecnología e innovación industrial.

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En su mensaje de apertura, Flores Serna subrayó que la administración estatal mantiene una visión clara para potenciar el comercio internacional, aprovechando la posición geográfica privilegiada de la entidad.

“Quiero comenzar reconociendo a todo el sector del autotransporte y la logística como un motor estratégico para el desarrollo económico, industrial y comercial de Nuevo León y de México".

“Desde el gobierno del Estado hemos puesto especial énfasis en tres puntos clave: seguridad, movilidad e inversión pública. Tal es así que hemos hecho diferentes acciones y obras clave para beneficiar al transporte, al comercio y a la economía de Nuevo León”, expresó Flores Serna.

Para respaldar el crecimiento de la industria, el funcionario destacó tres pilares de la estrategia gubernamental: seguridad, movilidad e inversión pública, enumerando las principales obras de conectividad que se han impulsado en la región.

“Hoy Nuevo León es la puerta de entrada al mercado más importante del mundo y estoy convencido de que nada de eso sería posible sin un sector logístico sólido y sin miles de transportistas que todos los días mantienen en movimiento la economía de nuestro estado y de nuestro país".

“Cuentan con nosotros, porque cuando al sector transportista le va bien, a Nuevo León y a México les va bien”, puntualizó.

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El secretario también enfatizó los proyectos de infraestructura carretera como la Gloria-Colombia y la nueva Aduana Colombia, la instalación de 16 nuevos destacamentos de Fuerza Civil y la construcción en proceso de la Nueva Carretera Interserrana.

En el evento participaron autoridades de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de CANACAR.


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