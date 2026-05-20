Protección Civil emite alerta por probabilidad de tormentas

Las autoridades meteorológicas y de Protección Civil han emitido una alerta para la tarde de este miércoles, ante la alta probabilidad de lluvias y tormentas en gran parte del territorio de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte oficial, la presencia de un canal de baja presión ubicado al norte del país, en combinación con el impulso de un sistema frontal y el constante ingreso de humedad, estará favoreciendo el desarrollo de chubascos.

Las zonas que se verán especialmente afectadas son la región norte, el área metropolitana de Monterrey, la región citrícola y el sur del estado.

Los pronósticos señalan que las precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y no se descarta la caída de granizo en algunas localidades.

Municipios bajo alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias ha identificado una amplia lista de municipios con alta probabilidad de registrar precipitaciones durante las próximas horas:

Área metropolitana y periferia: Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, Santiago, Juárez y Cadereyta.

Región Citrícola: Allende, Montemorelos, Rayones e Iturbide.

Región Norte: Sabinas Hidalgo y Anáhuac.

Región Oriente: Doctor Coss, General Bravo, Los Ramones y Cerralvo.

Región Sur: Aramberri, Doctor Arroyo, General Zaragoza y Mier y Noriega.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante las condiciones de riesgo que suelen generar las tormentas repentinas, Protección Civil de Nuevo León exhorta a la población a extremar precauciones y seguir de manera estricta las siguientes recomendaciones para salvaguardar su integridad:

Evitar zonas inundadas: No intente transitar por calles o avenidas que presenten acumulación importante de agua. No cruzar ríos ni arroyos: El agua puede registrar corrientes peligrosas capaces de arrastrar vehículos o personas. Buscar refugio seguro: Manténgase alejado de árboles, postes de luz, espectaculares o estructuras que puedan caer debido al viento o la actividad eléctrica. Conducir con extrema precaución: Disminuya la velocidad, encienda las luces intermitentes y mantenga una distancia segura entre vehículos. Información oficial: Manténgase atento únicamente a los reportes y actualizaciones emitidos por fuentes y dependencias gubernamentales oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León informó que mantiene una vigilancia permanente en los diferentes puntos del estado y se encuentra listo para activar los protocolos de auxilio correspondientes. Las autoridades continuarán reportando cualquier cambio significativo en el comportamiento del clima.

Comentarios