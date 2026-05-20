Casa de Blake Lively y Ryan Reynolds enfrenta quejas millonarias

Todos siempre hemos querido construir la casa de nuestros sueños, pero para Blake Lively y Ryan Reynolds esto está siendo una pesadilla.

De acuerdo con medios estadounidenses, la construcción de la mansión en Nueva York de los actores sigue sin terminar debido a un acumulado de más de $2 millones de dólares en reclamaciones de deudas con contratistas entre bastidores.

Según los reportes, cinco contratistas y subcontratistas presentaron el pasado abril embargos preventivos en contra de la propiedad, alegando que se les adeudan un total de $2.1 millones de dólares por trabajos impagos en la finca de 45 hectáreas.

Y es que el proyecto lleva años en construcción y en un inicio se tenía planeado que la casa principal tendría 1,347 metros cuadrados, en donde se incluiría una casa de piscina, un gimnasio, sistemas geotérmicos y otras características de alta gama.

Constructora reclama más de $1.3 millones de dólares

Sin embargo, la constructora a cargo del proyecto presentó una reclamación por más de 1.35 millones de dólares relacionada con trabajos que incluían estructuras, fontanería, climatización, electricidad, paneles de yeso y mampostería.

Esta propiedad ha sido un proyecto apasionante para Blake y Ryan desde que la compraron discretamente a través de una sociedad de responsabilidad limitada en 2018.

Durante una audiencia de la junta de planificación en 2022, Blake, según se informa, calificó a la comunidad local de “paraíso” y dijo que la pareja estaba “deseosa de comenzar las obras”.

No obstante, se informó que el proyecto se encuentra estancado y se cree que la construcción se reinició a finales de 2025 antes de detenerse por completo a principios de 2026.

La polémica surge tras la disputa legal con Justin Baldoni

El momento elegido también está causando sorpresa porque la pareja había pasado meses luchando en la desagradable batalla legal de Blake con Justin Baldoni relacionada con “It Ends With Us”, conflicto que finalmente terminó en un acuerdo que no incluyó dinero.

Ni Blake Lively ni Ryan Reynolds se han pronunciado públicamente sobre las reclamaciones de deuda de los contratistas.

Comentarios