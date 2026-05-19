Colectivos frenan obras en el Arco de la Independencia

Colectivos ciudadanos y activistas informaron que obtuvieron una suspensión definitiva contra la eliminación de la rotonda ubicada en el Arco de la Independencia, en Monterrey.

Mediante un comunicado, las organizaciones señalaron que la resolución fue emitida dentro del juicio de amparo 506/2026, donde la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó al municipio acreditar que cuenta con las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la demolición de la adecuación vial.

“Esto no es un trámite menor: es una medida cautelar federal que el juzgado otorga cuando encuentra razones jurídicas suficientes para considerar que continuar podría causar daños difíciles o imposibles de reparar”, indicaron las asociaciones.

Juzgado solicita información al INBAL

Los colectivos detallaron que la jueza también solicitó al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informar si las obras ya iniciadas por el municipio requieren autorización federal, además de precisar qué medidas de protección considera necesarias para preservar el monumento histórico.

La resolución fue emitida el pasado 14 de mayo; sin embargo, no se aclaró si la administración municipal ya fue notificada oficialmente.

A pesar de la suspensión, los trabajos para retirar la infraestructura peatonal y la rotonda de protección del Arco de la Independencia continúan.

Polémica por modificaciones viales

La controversia surgió en abril, luego de que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, anunciara la reactivación del tránsito vehicular en la zona del monumento bajo el argumento de mejorar la vialidad.

La decisión provocó críticas y cuestionamientos de promotores culturales, asociaciones de movilidad, ciudadanos e incluso instituciones federales, las cuales aseguraron que no fueron consultadas previamente por el municipio.

En respuesta, el edil sostuvo que las obras únicamente requerían autorización local para ejecutarse.

Colectivos exigen frenar las obras

Tras darse a conocer la suspensión, las organizaciones solicitaron al municipio cumplir de inmediato con lo ordenado por el juzgado y entregar toda la documentación relacionada con los permisos y autorizaciones de las obras realizadas.

“Que cualquier obra adicional se suspenda hasta que las autoridades federales competentes se pronuncien”, pidieron las asociaciones.

También exigieron que el gobierno municipal haga pública la documentación técnica completa, incluyendo estudios de impacto en movilidad, seguridad vial, accesibilidad y patrimonio urbano.

El pronunciamiento fue firmado por las agrupaciones Pueblo Bicicletero; Calles de Primer Nivel, no de segundos pisos; ARRE Concept; MAS Ciudad, Movilidad Activa, Autónoma y Sostenible; y Salvemos al Parque Libertad.

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