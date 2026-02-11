Niega Federación presencia de drones tras cierre aéreo en Texas

Luego del cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano no cuenta con información que confirme el uso de drones en la frontera, pese a que autoridades estadounidenses reportaron la interceptación de aparatos presuntamente ligados a cárteles.

La mandataria señaló que su administración ya indaga las causas de la suspensión aérea aplicada durante varias horas en la zona fronteriza.

“No tenemos ninguna información sobre el uso de drones en la frontera. Se va a investigar por qué se tomó esa decisión”, declaró.

EUA reporta neutralización de drones

El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, afirmó que drones presuntamente ligados a cárteles mexicanos obligaron a suspender las operaciones aéreas en la zona fronteriza.

El funcionario dio a conocer la versión oficial a través de su cuenta en X, donde aseguró que las autoridades reaccionaron de inmediato.

“La FAA y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y los vuelos se están reanudando con normalidad”, escribió.

The FAA and DOW acted swiftly to address a cartel drone incursion.



The threat has been neutralized, and there is no danger to commercial travel in the region.



The restrictions have been lifted and normal flights are resuming. https://t.co/xQA1cMy7l0 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 11, 2026

Cierre sorpresivo en El Paso

Durante la madrugada, las autoridades aeronáuticas ordenaron restringir el sobrevuelo en un radio de casi 19 kilómetros alrededor del aeropuerto de El Paso, incluyendo a Santa Teresa, Nuevo México, hasta una altitud de 5 mil 500 metros.

La medida obligó a suspender vuelos comerciales y de carga en una de las terminales más transitadas del sur de Estados Unidos, que en 2025 movilizó más de 3.4 millones de pasajeros.

El representante demócrata por Texas, Chris Canales, aseguró al Wall Street Journal que la decisión tomó por sorpresa incluso a las autoridades locales.

“Nadie en el gobierno local ni en la base militar recibió aviso con anticipación… Nunca habíamos visto algo tan radical”, afirmó.

Tensiones y cooperación bilateral

El episodio ocurre en medio de fricciones entre ambos países por temas de seguridad y comercio. El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado que su gobierno está dispuesto a actuar contra grupos criminales a los que califica como “narcoterroristas”.

Desde México, la jefa del Ejecutivo ha insistido en que su administración mantiene disposición para fortalecer la cooperación en el combate al tráfico de drogas.

“Estamos abiertos a trabajar de manera conjunta”, ha señalado en diversas ocasiones.

