Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
drones_frontera_sheinbaum_2779227f3a
Nacional

Niega Federación presencia de drones tras cierre aéreo en Texas

Tras el cierre del aeropuerto de El Paso, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no tiene datos sobre drones en la frontera

  • 11
  • Febrero
    2026

Luego del cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano no cuenta con información que confirme el uso de drones en la frontera, pese a que autoridades estadounidenses reportaron la interceptación de aparatos presuntamente ligados a cárteles.

La mandataria señaló que su administración ya indaga las causas de la suspensión aérea aplicada durante varias horas en la zona fronteriza.

“No tenemos ninguna información sobre el uso de drones en la frontera. Se va a investigar por qué se tomó esa decisión”, declaró.

EUA reporta neutralización de drones

El secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, afirmó que drones presuntamente ligados a cárteles mexicanos obligaron a suspender las operaciones aéreas en la zona fronteriza.

El funcionario dio a conocer la versión oficial a través de su cuenta en X, donde aseguró que las autoridades reaccionaron de inmediato.

“La FAA y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y los vuelos se están reanudando con normalidad”, escribió.

Cierre sorpresivo en El Paso

Durante la madrugada, las autoridades aeronáuticas ordenaron restringir el sobrevuelo en un radio de casi 19 kilómetros alrededor del aeropuerto de El Paso, incluyendo a Santa Teresa, Nuevo México, hasta una altitud de 5 mil 500 metros.

La medida obligó a suspender vuelos comerciales y de carga en una de las terminales más transitadas del sur de Estados Unidos, que en 2025 movilizó más de 3.4 millones de pasajeros.

El representante demócrata por Texas, Chris Canales, aseguró al Wall Street Journal que la decisión tomó por sorpresa incluso a las autoridades locales.

“Nadie en el gobierno local ni en la base militar recibió aviso con anticipación… Nunca habíamos visto algo tan radical”, afirmó.

Tensiones y cooperación bilateral

El episodio ocurre en medio de fricciones entre ambos países por temas de seguridad y comercio. El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado que su gobierno está dispuesto a actuar contra grupos criminales a los que califica como “narcoterroristas”.

Desde México, la jefa del Ejecutivo ha insistido en que su administración mantiene disposición para fortalecer la cooperación en el combate al tráfico de drogas.

“Estamos abiertos a trabajar de manera conjunta”, ha señalado en diversas ocasiones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

el_paso_texas_aeropuerto_cierra_eua_232a6d70dd
Reabre EUA espacio aéreo en El Paso, Texas tras descartar riesgos
helicopteros_estados_unidos_mexico_14ea339c34
Autoriza México ingreso de aeronaves de Estados Unidos
trump_aeropuerto_venezuela_9c21c1209c
Trump ordena reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

protestas_reforma_laboral_argentina_953623ecdf
Protesta de reforma laboral deja más de 70 detenidos en Argentina
vacunacion_sheinbaum_sarampion_bc89a1ad59
Refuerza Presidenta con estados estrategia contra sarampión
wall_street_3_noviembre_d02a2cc39d
Wall Street con movimientos 'modestos'; abre en verde
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×