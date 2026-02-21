Monterrey aplica 4 mil vacunas contra sarampión

El Gobierno de Monterrey llevó a cabo el módulo “Vacunaciones que Resuelven” en el Parque Verona, en la zona de Puerta de Hierro, donde decenas de familias acudieron para completar y reforzar sus esquemas de vacunación.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social; en total se aplicaron 4 mil dosis: 2 mil contra el sarampión, mil contra la influenza y mil contra Covid-19.

Autoridades municipales recordaron la importancia de mantener al día las vacunas, señalando que la inmunización es una de las herramientas más efectivas para proteger a niñas, niños, adultos mayores y población en general, y reiteraron que continuarán impulsando este tipo de jornadas en distintos sectores de la ciudad.

