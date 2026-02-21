Podcast
Nuevo León

Monterrey aplica 4 mil vacunas contra sarampión

Autoridades municipales recordaron la importancia de mantener al día las vacunas, señalando que la inmunización es una de las herramientas más efectivas

El Gobierno de Monterrey llevó a cabo el módulo “Vacunaciones que Resuelven” en el Parque Verona, en la zona de Puerta de Hierro, donde decenas de familias acudieron para completar y reforzar sus esquemas de vacunación.

La jornada fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social; en total se aplicaron 4 mil dosis: 2 mil contra el sarampión, mil contra la influenza y mil contra Covid-19.

Autoridades municipales recordaron la importancia de mantener al día las vacunas, señalando que la inmunización es una de las herramientas más efectivas para proteger a niñas, niños, adultos mayores y población en general, y reiteraron que continuarán impulsando este tipo de jornadas en distintos sectores de la ciudad.

