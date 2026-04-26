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Nuevo León

Apagón afecta a vecinos y comercios en Monterrey 

Habitantes de la zona señalaron que este tipo de fallas ocurren con frecuencia, por lo que pidieron una solución definitiva

  • 26
  • Abril
    2026

Desde las 14:00 horas, vecinos de las calles Arteaga, Platón Sánchez, Álvaro Obregón y Héroes del 47 en el centro de Monterrey permanecen sin servicio eléctrico, generando afectaciones tanto en viviendas como en negocios de la zona.

Apagón afecta cruces viales y semáforos

El apagón también impactó importantes cruces viales. Uno de los puntos afectados fue la intersección de la avenida Félix U. Gómez y Madero, donde los semáforos dejaron de funcionar, obligando a automovilistas a extremar precauciones. De igual forma, en Joaquín G. Leal también se reportaron señales apagadas.

Comerciantes de una pizzería ubicada sobre la calle Julián Villarreal señalaron que desde las 15:00 horas permanecen sin energía, situación que también alcanzó a una taquería del sector.

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“Toda la carne se nos va a echar a perder y quién nos la paga, ya van varias veces que se va la luz estos días”, expresó Leslie, una de las afectadas.

Además, vecinos indicaron que al comunicarse con la Comisión Federal de Electricidad, se les informó que el restablecimiento del servicio podría tardar alrededor de cuatro horas.

Vecinos piden solución ante fallas constantes

Habitantes de la zona señalaron que este tipo de fallas ocurren con frecuencia, por lo que pidieron una solución definitiva.

Este apagón podría atribuirse a que en la calle Joaquín Leal se encuentran elementos de la comisión federal de electricidad haciendo trabajos de mantenimiento.

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