Nuevo León

'Apapacha' Santa Catarina a Miguel Flores durante evento

Varias amas de casa lo reconocieron y le pidieron la "selfie" del recuerdo, a las cuales, el secretario general de gobierno accedió con una sonrisa

  • 07
  • Febrero
    2026

El secretario general de gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, fue uno de los políticos más solicitados para la foto del recuerdo, en el evento de supervisión de construcción del hospital del IMSS en Santa Catarina. 

Desde horas antes de que iniciara el evento, el funcionario ingresó a la zona de invitados de este evento, el cual es presidido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. 

Varias amas de casa lo reconocieron y le pidieron la "selfie" del recuerdo. El llamado "X-2", segundo en jerarquía en el gabinete estatal después del gobernador Samuel García, accedió a las fotos.

El sitio lució abarrotado por vecinos de la zona, invitados especiales y por morenistas, además de autoridades estatales.


