Catean otro negocio en San Pedro por fraude de pensiones

Al indagar un nuevo caso de fraude con pensiones, la Fiscalía de Nuevo León cateó un negocio en San Pedro y detuvo a un sospechoso.

El establecimiento, identificado como “Justicia Segura”, habría embaucado al menos a una víctima.

De acuerdo con la investigación, los encargados de la operación solicitaban dinero bajo la promesa de incrementar las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Una vez que los clientes hacían el pago dejaban de recibir comunicación de parte del negocio. Con ese modus operandi se habrían apoderado de $45,000 pesos que una persona entregó, y cuyo caso derivó las pesquisas.

El inmueble cateado se ubica sobre la calle Río Hudson, en la colonia Valle de Santa Engracia.

A través de una ficha informativa, la Fiscalía detalló que logró la detención de un hombre relacionado directamente con el presunto fraude, y quien fue identificado como Gustavo “N” de 49 años.

Así mismo decomisaron dos computadoras portátiles, un disco duro, y cuatro memorias.

Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia también quedaron a disposición de la autoridad, así como una caja fuerte y cuatro teléfonos celulares. Adicionalmente, para robustecer la indagatoria, se aseguraron documentos físicos que se hallaban en una cajas plásticas y en legajos.

Apenas a finales de enero otro comercio del mismo giro, identificado como Pimex, fue cateado en Monterrey por presuntos fraudes relacionados también con pensiones.

Comentarios