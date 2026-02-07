Podcast
Nacional

Recomienda Cancillería prudencia a mexicanos durante Super Bowl

Piden no conducir si se ha consumido alcohol o cualquier otra sustancia, así como evitar cualquier incidente o detención

  • 07
  • Febrero
    2026

Recomendaciones para mexicanos en el Super Bowl LX

La cancillería de México emitió recomendaciones para los mexicanos que viajen o residan en el país y que busquen asistir al Super Bowl LX a quienes les pidió "actuar con respeto" y "no caer en provocaciones”.

Llamado ante operativos y medidas de seguridad

A través de las redes oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, alertaron a los connacionales que asistan al Super Bowl LX sobre las medidas que deben seguir para no enfrentar problemas con la autoridad estadounidense, especialmente en medio de la tensión por los operativos de los agentes de inmigración.

Indicaciones generales durante el evento

Entre las recomendaciones están el respetar las reglas del evento y las indicaciones del personal de seguridad, además, piden no conducir si se ha consumido alcohol o cualquier otra sustancia, así como evitar cualquier incidente o detención, y que en caso contrario solicitar apoyo consular.

  • Actúa con respeto en todo momento y no caigas en provocaciones
  • Contacta constantemente a tus familiares e informales sobre tu ubicación
  • Atiende las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia
  • Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas podría ocasionar tu detención, arresto y deportación

