Entrega Samuel García equipo táctico hacia Agua y Drenaje

El gobernador de Nuevo León, Samuel García encabezó la entrega de 70 unidades vehiculares, 2 camiones combinados y 35 motocicletas, equipo destinado a fortalecer la capacidad de respuesta ante fugas, mantenimiento y atención de emergencias en la zona metropolitana de Agua y Drenaje de Monterrey.

Durante el evento, el mandatario estatal subrayó que, mientras administraciones pasadas omitieron inversiones básicas, su sexenio ha logrado consolidar proyectos estratégicos en tiempo récord como la Presa León, Acueducto El Cuchillo II, una construcción clave para la seguridad hídrica y proyectos complementarios como avances en reúso de agua, perforación de pozos y sistemas de modulación de presiones.

Destacan obras clave para la seguridad hídrica

“Este sexenio hicimos historia en tema de agua. Hubo sexenios completos que no hicieron nada. En 4 años el Nuevo León hizo una nueva presa, la presa León; un nuevo acueducto, Cuchillo II y múltiples proyectos medianos como reúso de agua, pozos, modulación, más todos los servicios que conlleva Agua y Drenaje”, indicó García.

El titular del Ejecutivo destacó un cambio radical en la percepción pública. Según las mediciones estatales, la aprobación del servicio de Agua y Drenaje pasó de un 30% al inicio de la gestión a un 90% en la actualidad, lo que refleja la eficiencia en la gestión de la crisis y la estabilización del sistema.

Reportan mejora en percepción ciudadana del servicio

“Andábamos en 30. Ahora les digo con toda seguridad, pues yo veo encuestas todos los días. En materia de agua traemos 90, 90 de aprobación”, expresó.

Por su parte, el Director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, informó que bajo la actual política de fortalecimiento se han incorporado 533 nuevos equipos, lo que representa un incremento del 50% en la capacidad operativa de la institución.

Presentan cifras de atención de fugas y drenaje

El directivo presentó cifras sobre el desempeño de las cuadrillas técnicas:

Atención de fugas: Se resuelven más de 9,500 reportes mensuales, con una efectividad del 98.5% en un lapso de 12 a 48 horas.

Se resuelven más de 9,500 reportes mensuales, con una efectividad del 98.5% en un lapso de 12 a 48 horas. Drenaje sanitario: Se atienden más de 10,500 reportes al mes, con un cumplimiento del 85% en menos de dos días.

“Estos resultados son fruto de la coordinación entre áreas, el uso de tecnología para trazabilidad, control y seguimiento y, sobre todo, del esfuerzo sostenido de nuestras cuadrillas y nuestros compañeros en campo”, puntualizó.

Reconocen labor del personal técnico en campo

Finalmente, Ortegón Williamson reconoció al personal de campo como uno de los mejores equipos técnicos de Latinoamérica, enfatizando que la renovación de la flota vehicular es un acto de justicia laboral que respalda su conocimiento y vocación de servicio.





Comentarios