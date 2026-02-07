Abarrotan evento donde Sheinbaum supervisará obras de hospital

El predio donde la presidenta, Claudia Sheinbaum, supervisará las obras de construcción del Hospital General Regional del IMSS, en el municipio de Santa Catarina, luce abarrotado por ciudadanos y por autoridades ligadas a Morena.

Desde varias horas antes de la llegada de la mandataria nacional a Nuevo León, desde diversas colonias que están ubicadas a la redonda comenzaron a llegar familias completas para atestiguar lo que para ellos pronto será una realidad y dejará de ser un sueño: tener cerca un hospital regional en el que puedan atender su salud, sin necesidad de recorrer un largo trayecto para llegar a Monterrey.

La obra está ubicada a un costado de la Carretera Monterrey-Saltillo, en el punto conocido como "Parque Acuático”.

El evento estaba programado para iniciar a las 17:00 horas, pero arrancaría más tarde.

Sin embargo, desde las 15:00 horas el punto ya estaba más que abarrotado.

En el evento están presentes autoridades estatales del gobierno de Samuel García; y representantes de Morena, el partido político de la presidenta.

Por lo que hace a Morena, este partido político se hizo presente con funcionarios y representantes populares, como los senadores, alcaldes y diputados locales y federales, además de delegados de las dependencias.

Antes de la llegada del gobernador Samuel García, quien viene acompañando a la presidenta, una de las personalidades que partió plaza fue Miguel Ángel "Mike” Flores, el secretario general de Gobierno.

Asistentes al evento lo interceptaron para tomarse la foto del recuerdo.

El proyecto de hospital regional del IMSS inició el año pasado.

El terreno de construcción mide casi 51 mil metros cuadrados.

Beneficiará a por lo menos 300 mil derechohabientes, tendrá 260 camas y se brindarán al menos 39 especialidades médicas.

