Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
regiomontanos_aprovechan_tour_para_vacacionar_47cdcad0a1
Nuevo León

Aprovechan tours desde la Alameda para vacacionar en Semana Santa

Los organizadores ofrecen paquetes accesibles que incluyen transporte y, en algunos casos, la entrada a los sitios turísticos

  • 03
  • Abril
    2026

Cientos de regiomontanos comenzaron a congregarse en la Alameda Mariano Escobedo para aprovechar los tours vacacionales que se ofrecen durante esta temporada de Semana Santa.

Desde temprana hora, al menos una decena de unidades de transporte esperan a los viajeros que buscan salir a distintos puntos turísticos de Nuevo León y estados cercanos, siendo uno de los destinos más solicitados el Bioparque Estrella.

Familias acuden hasta el centro de la ciudad para disfrutar vacaciones de Semana Santa

Familias completas, niños y adultos, ya se encuentran listos con mochilas, sombreros y cambios de ropa para disfrutar de estas actividades recreativas.

regiomontanos-aprovechan-tour-para-vacacionar.jpg

Además del Bioparque Estrella, los visitantes pueden elegir entre diversos destinos como Cola de Caballo, Grutas de García, Museo del Desierto, Grutas de Bustamante, Pueblo Salvaje, la presa de La Boca, Los Cavazos, así como parques recreativos como El Sabinal, El Encerralbo y Sabinas Hidalgo.

Los organizadores ofrecen paquetes accesibles que incluyen transporte y, en algunos casos, la entrada a los sitios turísticos. 

Las unidades parten una vez que se completa el cupo, ya sea en camiones con capacidad para 25 personas o camionetas de 15 pasajeros.

Los horarios de salida van de las 08:00 a las 10:00 horas desde el cruce de Washington y Pino Suárez, en el centro de Monterrey, y los grupos regresan por la tarde, entre las 17:00 y 18:00 horas.

Estos recorridos estarán disponibles durante el periodo vacacional, del 28 de marzo al 12 de abril, brindando una opción accesible para quienes buscan disfrutar sin salir de la región.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Bienvenida_ninas_y_ninos_NL_Martha_Herrera_4_470cf349bd
Secretaría de Igualdad recibe a jóvenes campeones internacionales
Whats_App_Image_2026_04_05_at_5_19_12_PM_1_2ac890a979
Continúa la búsqueda de hombre en la presa El Cuchillo
4c337f13_d446_4d72_a893_aae525b59ddc_2de525eb97
Regresan de vacaciones por Semana Santa a Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

escena_pasuca_a295371b8a
Famosos celebran la Pascua con estilo y tradición
nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×