Aprovechan tours desde la Alameda para vacacionar en Semana Santa

Cientos de regiomontanos comenzaron a congregarse en la Alameda Mariano Escobedo para aprovechar los tours vacacionales que se ofrecen durante esta temporada de Semana Santa.

Desde temprana hora, al menos una decena de unidades de transporte esperan a los viajeros que buscan salir a distintos puntos turísticos de Nuevo León y estados cercanos, siendo uno de los destinos más solicitados el Bioparque Estrella.

Familias acuden hasta el centro de la ciudad para disfrutar vacaciones de Semana Santa

Familias completas, niños y adultos, ya se encuentran listos con mochilas, sombreros y cambios de ropa para disfrutar de estas actividades recreativas.

Además del Bioparque Estrella, los visitantes pueden elegir entre diversos destinos como Cola de Caballo, Grutas de García, Museo del Desierto, Grutas de Bustamante, Pueblo Salvaje, la presa de La Boca, Los Cavazos, así como parques recreativos como El Sabinal, El Encerralbo y Sabinas Hidalgo.

Los organizadores ofrecen paquetes accesibles que incluyen transporte y, en algunos casos, la entrada a los sitios turísticos.

Las unidades parten una vez que se completa el cupo, ya sea en camiones con capacidad para 25 personas o camionetas de 15 pasajeros.

Los horarios de salida van de las 08:00 a las 10:00 horas desde el cruce de Washington y Pino Suárez, en el centro de Monterrey, y los grupos regresan por la tarde, entre las 17:00 y 18:00 horas.

Estos recorridos estarán disponibles durante el periodo vacacional, del 28 de marzo al 12 de abril, brindando una opción accesible para quienes buscan disfrutar sin salir de la región.

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