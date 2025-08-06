Cerrar X
Nuevo León

Arman operativo contra piratería de playeras de Tigres

Autoridades federales realizaron un operativo en una tienda departamental el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, por presunto caso de piratería

  • 06
  • Agosto
    2025

Como parte de una investigación sobre un presunto caso de piratería en playeras y productos del equipo de futbol Tigres de la UANL; autoridades federales realizaron un operativo en una tienda departamental el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

El despliegue de elementos de Fuerza Civil así como personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se dio en las instalaciones de a Tienda El Nuevo Mundo, ubicada en la calle Padre Mier entre Galeana y Emilio Carranza.

Personal de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se encontraba en el negocio, dio a conocer  que se trata de un posible caso de piratería en playeras del equipo de futbol de la máxima casa de estudios.

Al interior de la tienda, las autoridades y empleados revisaron detalladamente  las prendas expuestas en los aparadores para su venta, mientras que personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial revisaba la papelería para su inspección.

El negocio permaneció abierto a los comensales mientras se desarrollaban las actividades de revisión; en tanto elementos policiacos se apostaron el exterior de las instalaciones sobre la calle Padre Mier.


