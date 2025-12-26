Agua y Drenaje responde a más de 2 mil reportes durante Navidad

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey atendió este 23, 24 y 25 de diciembre más de 2 mil reportes en la ciudad.

La paraestatal dio a conocer que, durante estos días, sobre todo en Nochebuena y Navidad, personal operativo brindó 2,578 atenciones en la infraestructura sanitaria y de agua potable.

Tan solo, en tuberías de agua potable cuadrillas de AyD solucionaron 1,456 reportes. Asimismo, en tuberías de drenaje sanitario contabilizaron 1,122.

Para garantizar la operatividad, se implementaron guardias en ambas áreas, con lo que la atención a las y los usuarios no se detuvo, lo que refrenda el compromiso y la disposición de servicio del personal.

¿Cuáles fueron las principales atenciones realizadas por Agua y Drenaje?

Se informó que la mayoría de las atenciones realizadas por Agua y Drenaje de Monterrey se llevaron a cabo en líneas de drenaje en la banqueta y en la calle, así como de agua potable en banqueta, calle y medidor.

Atención a reportes durante el mes de noviembre

Agua y Drenaje de Monterrey registró en el mes de noviembre la atención de 10,576 reportes de drenaje sanitario, dando respuesta positiva al 83% de ellos en menos de 48 horas. En tanto, en su red de agua potable, la paraestatal resolvió 9,589 reportes, de los cuales el 99% fue subsanado en un tiempo máximo también de dos días.

