Arranca desfogue en La Boca; “no se compromete nivel”

Para hacerle más espacio dado que se esperan más precipitaciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) levantó medio metro las compuertas de la presa La Boca a fin de desfogar 50 metros cúbicos por segundo (m³/s).



Desde el lugar, el delegado de esa dependencia, Luis Carlos Alatorre Cejudo, dijo que el nivel del embalse “no se compromete” y que cuando consideren que ya se llegó a un nivel aceptable, cerrarán las compuertas.



El funcionario ni la dependencia indicaron cuánta agua se le extraerá al embalse ubicado en el municipio de Santiago, ni cuándo ocurrirá el cierre.

“La vamos a dejar unas horas para conseguir un ´colchón´ suficientemente grande para poder soportar las próximas lluvias y las próximas avenidas, en las próximas horas y los próximos días, sin embargo, no vamos a comprometer el nivel de la presa, ahorita está al 104% y la vamos a disminuir un poco”

En tanto, la Conagua dijo que se avisó a las autoridades correspondientes para que prevengan cualquier riesgo para las comunidades aguas abajo, aunque no visualizaron alguna afectación mayor.

“Como medida preventiva, iniciamos un desfogue controlado de 50 m³/s en la presa La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, la cual se encuentra al 103.81 % de su capacidad.



“Este procedimiento no representa riesgo para las comunidades aguas abajo. Invitamos a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las indicaciones de Protección Civil”, señaló la dependencia.

Municipios en coordinación por el incremento del cauce

Las autoridades informaron que se estableció un plan de coordinación con los municipios de Santiago, Cadereyta, Los Ramones y China, por donde atraviesa el río.

El objetivo es mantener vigilancia ante cualquier riesgo derivado del aumento del nivel del agua en las próximas horas.

Despliegue preventivo en comunidades

Por su parte, Protección Civil desplegó brigadas y unidades móviles para alertar a las comunidades cercanas sobre el incremento del cauce.

Además, se hizo un llamado a la población a estar atenta a los avisos oficiales y a reportar cualquier situación de emergencia al número 911.

Desde el centro de operaciones, Protección Civil señaló que continuará con el monitoreo permanente de la presa y del río San Juan, en coordinación con Conagua, y reiteró que cualquier nueva medida será informada de inmediato a la población.

