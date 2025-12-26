Asociación Mexicana de Rescate da alegría en Escobedo y El Carmen

El día de ayer, en plena celebración de la Navidad, cientos de niñas y niños del municipio de Escobedo y El Carmen vivieron una jornada especial al recibir juguetes y convivir en un ambiente festivo, gracias a la Asociación Mexicana de Rescate.

Desde temprana hora del 25 de diciembre, unidades de la corporación recorrieron diversas colonias llevando obsequios directamente a los hogares, sorprendiendo a los menores, muchos de ellos en situación vulnerable, quienes salieron emocionados para recibir los regalos.

Durante esta actividad navideña se entregaron alrededor de 3,200 juguetes, además de realizar convivencias en las que los niños pudieron tomarse fotografías, compartir galletas y disfrutar de la visita de Santa Claus, acompañados de sus familias y vecinos.

El recorrido estuvo marcado por escenas de entusiasmo y sonrisas, convirtiendo cada punto visitado en una pequeña celebración que llenó de alegría las calles y rompió con la rutina de las colonias durante esta fecha especial.

Con estas acciones, la Asociación Mexicana de Rescate refrendó su compromiso con la comunidad de Escobedo con actividades sociales que buscan llevar un mensaje de esperanza y cercanía.

