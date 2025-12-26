Podcast
Nuevo León

Asociación Mexicana de Rescate da alegría en Escobedo y El Carmen

Con estas acciones, la Asociación Mexicana de Rescate refrendó su compromiso con la comunidad de Escobedo con actividades sociales que buscan unidad

  • 26
  • Diciembre
    2025

El día de ayer, en plena celebración de la Navidad, cientos de niñas y niños del municipio de Escobedo y El Carmen vivieron una jornada especial al recibir juguetes y convivir en un ambiente festivo, gracias a la Asociación Mexicana de Rescate.

Desde temprana hora del 25 de diciembre, unidades de la corporación recorrieron diversas colonias llevando obsequios directamente a los hogares, sorprendiendo a los menores, muchos de ellos en situación vulnerable, quienes salieron emocionados para recibir los regalos.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 5.39.42 PM.jpeg

Durante esta actividad navideña se entregaron alrededor de 3,200 juguetes, además de realizar convivencias en las que los niños pudieron tomarse fotografías, compartir galletas y disfrutar de la visita de Santa Claus, acompañados de sus familias y vecinos.

El recorrido estuvo marcado por escenas de entusiasmo y sonrisas, convirtiendo cada punto visitado en una pequeña celebración que llenó de alegría las calles y rompió con la rutina de las colonias durante esta fecha especial.

WhatsApp Image 2025-12-26 at 5.39.43 PM.jpeg

Con estas acciones, la Asociación Mexicana de Rescate refrendó su compromiso con la comunidad de Escobedo con actividades sociales que buscan llevar un mensaje de esperanza y cercanía.


