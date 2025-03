Arrancan dos nuevoleoneses campaña para ministros

“La reforma judicial que viene es un cambio sin precedentes y sí, México lo necesita, un sistema de justicia libre de corrupción, al servicio de la gente no de los intereses de unos cuantos”, comento en su video Garcia Guerra

“La justicia en México debe ser imparcial accesible y firme, no más puertas giratorias para criminales, no más impunidad, no más jueces sometidos al poder o al dinero.

“Toda mi vida he trabajado por este país soy incorruptible, integro y mi compromiso es solo con la Ley y con México, por primera vez el pueblo elegirá a los ministros de la Suprema Corte, es el momento de cambiar el rumbo de la justicia en México”, señaló Ángel García,