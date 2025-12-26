Especialistas ven un 'poder curativo' a la Navidad

Más allá de las luces, los obsequios y los festines, la temporada navideña esconde un potencial que trasciende lo material: su capacidad para fortalecer la salud emocional. Para muchos, este periodo marcado por la tradición y el reencuentro funciona como un bálsamo para el estado de ánimo.

Diversos estudios psicológicos sugieren que actividades tan cotidianas como decorar el hogar, escuchar villancicos o planificar las celebraciones estimulan la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina.

Estos componentes químicos son responsables de mejorar el humor y mitigar los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

En entrevista para El Horizonte, la psicóloga Yazmín Morales destacó que, si bien el efecto varía según cada individuo, la Navidad facilita una desconexión de las preocupaciones diarias al priorizar el vínculo con los seres queridos.

“Diciembre nos ofrece grandes momentos de convivencia, principalmente por ser una temporada en donde todas las personas entramos en sintonía de disfrutar y convivir. Esto nos moviliza a cruzar fronteras y estar con aquellos que tanto queremos y cuando no es posible utilizar la tecnología para acercarnos. No hay barreras para el cariño”, explicó la especialista.

EL PODER DE LA PERTENENCIA

La experta señala que el clima emocional de la temporada favorece valores como la reflexión y el perdón, competencias sociales que considera primordiales para el bienestar integral. “Todo esto crea un clima emocional que favorece la reflexión, la compasión, el reconocimiento, el compartir, y el perdonar, elementos que forman parte de las competencias sociales e indispensable”.

Uno de los pilares de este beneficio es el sentido de pertenencia.

“Es una de las temporadas con mayor energía emocional. Manifestar afecto y recibir abrazos son acciones que impactan directamente en nuestro organismo de manera saludable”, agregó Morales.

El incremento en las reuniones sociales ayuda a combatir la soledad, uno de los principales detonantes de cuadros de ansiedad y depresión.

“Convivir con nuestros seres queridos son manifestaciones de cariño envueltas con un moño".

NAVIDAD: UN REFUGIO EMOCIONAL

La psicología también resalta que los actos de generosidad —desde elegir un regalo con intención hasta participar en voluntariados— generan una satisfacción profunda en quien da.

No obstante, Morales y otros especialistas mantienen una postura realista: la Navidad no es terapéutica para todos.

La presión social, las expectativas financieras, las tensiones familiares o el duelo por las ausencias pueden transformar estas fechas en una fuente de estrés, pero la Navidad posee el potencial de ser un refugio emocional, siempre y cuando se aborde desde la conexión auténtica y se eviten las exigencias excesivas.

Al final del día, el mejor regalo para la salud mental es el equilibrio y la calidez del entorno humano.

“La Navidad es un gran momento para sumar bienestar a nuestras vidas”, puntualizó Morales.

EL MEJOR REGALO DE LA NAVIDAD: SALUD

Conoce cómo estas fechas decembrinas en compañía de tu familia pueden mejorar tu salud física y emocional.

Bálsamo químico: Actividades como decorar el hogar o escuchar música navideña estimulan la producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores que mejoran el humor y combaten el estrés.

Sentido de pertenencia: El fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales actúa como una barrera contra la soledad, reduciendo riesgos de ansiedad y depresión.

Efecto terapéutico del afecto: Según la psicóloga Yazmín Morales, los abrazos y las manifestaciones de cariño tienen un impacto biológico directo que suma bienestar al organismo.

Habilidades sociales: El ambiente festivo facilita la práctica de la compasión, el perdón y la gratitud, elementos clave para la inteligencia emocional y la paz mental.

Satisfacción por dar: La generosidad, ya sea a través de obsequios con intención o actos de voluntariado, genera una profunda satisfacción psicológica en quien los realiza.

El enfoque ideal: Para aprovechar el potencial de la Navidad como "refugio emocional", se recomienda priorizar la conexión auténtica por encima de las expectativas materiales o exigencias excesivas.





