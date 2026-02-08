Podcast
claudia_sheinbaum_nuevo_leon_9018062e08
Nuevo León

Arropa Juárez y Movimiento Ciudadano a Claudia Sheinbaum

Durante la entrega de viviendas en el fraccionamiento Villa de Palmanova, autoridades estatales reiteraron y agradecieron el apoyo de la presidenta de México

  • 08
  • Febrero
    2026

Previo al arranque del evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Juárez, miles de asistentes y funcionarios locales saturaron las sillas disponibles y rodearon las inmediaciones de la nueva colonia que entregará la mandataria.

claudia-sheinbaum-nuevo-leon.jpg

Arriban autoridades estatales a evento presidencial

Faltando 30 minutos para dar inicio al mensaje de la mandataria para presentar los avances en el fraccionamiento Lomas de la Morena como parte del programa Viviendas para el Bienestar los lugares disponibles para el público quedaron completamente ocupados.

Con tiempo de anticipación el alcalde de Juárez, Felix Arratia y el secretario General de Gobierno, Miguel Flores; así como Eugenio Montiel Amoroso, director de Fomerrey ocuparon su asiento en espera de la llegada la presidenta de México.

felix-arratia-miguel-flores.jpg

Por su parte el Gobernador de Nuevo León arribó acompañado de Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, para dar un recorrido previo por la primera calle de este nuevo fraccionamiento, previo a la llegada oficial de la mandataria federal.

claudia-sheinbaum-nuevo-leon.jpg

Arriba presidenta Claudia Sheinbaum

Al llegar, la mandataria federal se dirigió a saludar a las personas que de encontraban fuera del techumbre de lona que fue colocado para realizar la entrega de estas viviendas.

claudia-sheinbaum-nuevo-leon.jpg

Al subir la presidenta al templete las personas comenzaron a gritar:

“Presidenta, Presidenta” y “Claudia Sheinbaum te amo, la reina de México”.

Por su parte, García dio un mensaje de apoyo al gobierno federal para la búsqueda de terrenos y espacios para continuar desarrollando este tipo de programas, al igual que la construcción de preparatorias.


