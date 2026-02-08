Es muy importante la inversión privada porque genera empleo: CSP

Como parte del programa Vivienda para el Bienestar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el municipio de Juárez, donde encabezó la entrega de viviendas en la colonia Villa de Palma Nova, segundo sector, beneficiando a familias de bajos ingresos.

Durante su mensaje, la mandataria federal agradeció el respaldo del gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, así como del presidente municipal de Juárez Félix Arratia Cruz, y de todo el equipo de gobierno estatal y municipal por el apoyo brindado para hacer posible este y otros programas sociales.

“Agradezco al gobernador del estado el apoyo para el programa Vivienda para el Bienestar y para muchos otros programas. Gracias también al presidente municipal y a todo el equipo de gobierno, y sobre todo a todas y todos los derechohabientes, a las y los beneficiarios de este hermosísimo programa”, expresó Sheinbaum.

Incluye reuniones de seguridad e inauguraciones durante gira nacional

La presidenta destacó que esta entrega forma parte de una intensa gira de trabajo nacional, la cual incluyó reuniones de seguridad, supervisión de infraestructura carretera, entrega de programas para el Bienestar, así como la inauguración de nuevos planteles educativos, entre ellos un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, una institución pública y gratuita para jóvenes.

Asimismo, recordó que en Nuevo León recientemente se inauguró una preparatoria y se supervisó el avance de un hospital del IMSS en Santa Catarina, reafirmando el compromiso de su administración con el fortalecimiento de los servicios públicos.

Claudia Sheinbaum subrayó que la Cuarta Transformación representa una nueva visión del país, basada en el reconocimiento de los derechos del pueblo de México, donde la vivienda, la educación, la salud y un ingreso justo no son privilegios, sino derechos fundamentales.

“Es muy importante la inversión privada porque genera empleo, pero hay asuntos que le corresponden al Estado. Lo más básico para que una familia viva tranquila es tener vivienda, un buen salario, educación para sus hijos y acceso a la salud”, afirmó.

En materia de vivienda, la presidenta explicó que durante décadas se otorgaron créditos impagables y casas de dimensiones reducidas, lo que generó deudas injustas para millones de familias.

Presidenta afirma que se construyen viviendas dignas

Actualmente, dijo, se están corrigiendo esas condiciones, reduciendo créditos y construyendo viviendas dignas de al menos 60 metros cuadrados, destinadas a personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Detalló que este esfuerzo es impulsado por Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda, y recordó que más de 5.4 millones de familias han sido beneficiadas con la reestructuración de créditos.

Finalmente, Sheinbaum destacó que gracias a los programas de bienestar, en los últimos años la pobreza en México se redujo en 13.5 millones de personas, disminuyendo también la desigualdad social.

“Vamos a seguir con este principio de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres”, concluyó.

