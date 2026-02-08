Gobernador resalta presencia de presidenta en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, realizada en la colonia Villa de Palmanova, segundo sector, en el área conocida como Lomas de la Morena, en el municipio de Juárez.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó la importancia de la visita presidencial y celebró la participación de habitantes no solo de Juárez, sino también de municipios vecinos como Pesquería, quienes se dieron cita para ser parte de esta gira de trabajo.

“Estamos muy contentos de ver tanta gente acompañándonos, también gente de Pesquería. Quiero agradecerle en nombre de Nuevo León esta gira tan importante”, expresó Samuel García.

Resalta eventos de Sheinbaum en la entidad

El gobernador recordó que este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó diversos eventos en la entidad, entre ellos la inauguración de preparatorias para jóvenes y la supervisión del avance de un hospital en el municipio de Santa Catarina, obra que será concluida durante su administración.

“Hoy venimos a Juárez a entregar viviendas, casas para la gente de Juárez que tanto lo merece”, señaló.

García Sepúlveda subrayó que Nuevo León enfrenta un fuerte crecimiento poblacional, al recibir alrededor de 150 mil personas al año, además de 90 mil nacimientos anuales, por lo que el acceso a la vivienda es una prioridad.

“El tema de la vivienda no es un privilegio, es un derecho de los mexicanos”, afirmó, al reiterar su respaldo al gobierno federal para seguir impulsando proyectos habitacionales.

Finalmente, el gobernador aseguró que el estado trabajará de la mano con la federación para facilitar terrenos y desarrollo urbano que permitan ampliar la oferta de vivienda.

“Cuenten con nosotros para buscar terrenos y seguir creciendo en beneficio de Nuevo León. Estamos muy agradecidos”, concluyó.

