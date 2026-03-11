Podcast
lanza_san_pedro_certificacion_restaurantes_b78c089225
Nuevo León

Lanza San Pedro certificación a restaurantes rumbo a Mundial 2026

El municipio será una de las sedes más importantes de eventos internacionales, por lo que se prevé una importante afluencia de visitantes

  • 11
  • Marzo
    2026

El municipio de San Pedro lanzó la convocatoria del programa “Hospitalidad de nivel mundial”, una iniciativa que busca capacitar al personal de restaurantes y hoteles mediante cursos gratuitos de inglés y atención al cliente.

El anuncio fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah, durante una rueda de prensa en la que se informó que la convocatoria inició este miércoles y permanecerá abierta hasta el 1 de abril.

Hasta el momento, se han inscrito mil 500 personas, aunque las autoridades municipales señalaron que la meta es que participen la mayor cantidad posible de establecimientos del municipio.

De acuerdo con el alcalde, el programa busca mejorar la calidad del servicio ante la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

“Estamos ocupándonos para que se dé el mejor servicio. San Pedro tiene una capacidad hotelera muy importante y los restaurantes no se quedan atrás” “Esperamos a muchísima gente que viene de muchos lugares del mundo”, señaló.

El edil también destacó que San Pedro será una de las sedes más importantes de eventos internacionales, por lo que se prevé una importante afluencia de visitantes.

lanza-san-pedro-certificacion-restaurantes.jpg

Capacitación gratuita en inglés para personal de servicio

Como parte del programa, el municipio ofrecerá un curso completo de inglés enfocado en atención al cliente, dirigido a hostess, meseros y personal de restaurantes.

La capacitación será 100 por ciento en línea, tendrá una duración de 10 semanas y 70 horas, e iniciará el 23 de marzo. El curso combinará actividades en plataforma y sesiones virtuales.

lanza-san-pedro-certificacion-restaurantes.jpg

La formación estará a cargo del Tecnológico Nacional de Idiomas y busca fortalecer las habilidades de comunicación en inglés del personal de servicio ante el incremento del turismo.

Los restaurantes que logren certificar al menos al 60 por ciento de su personal con contacto directo con clientespodrán obtener el Sello de Establecimiento Certificado en Atención en Inglés, un reconocimiento que acredita su preparación para atender turismo internacional.

 


