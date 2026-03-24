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Nuevo León

Asegura Gobierno no habrá cambios en proyecto de líneas 4 y 6

El secretario General de Gobierno, Miguel Flores, aseguró que todas las implicaciones ya estaban contempladas desde la planeación del proyecto del Metro

  • 24
  • Marzo
    2026

El secretario General de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, aseguró que no habrá cambios en el proyecto de las Líneas 4 y 6 del Metro, pese a las controversias generadas por los tramos en avenidas como Miguel Alemán, Constitución y la zona de Concordia.

Luego de los señalamientos sobre afectaciones viales en municipios como Guadalupe, el funcionario sostuvo que la obra no es exclusivamente estatal, pero reiteró que el Gobierno mantiene firme su compromiso de concluirla en tiempo y forma.

“Nosotros seguimos trabajando, seguimos enfocados en estar inaugurando esta obra en tiempo y forma y no vamos a parar; muy pronto vamos a tener un metro funcional”, afirmó.

Respecto a las molestias provocadas por la reducción de carriles durante la construcción, el secretario aseguró que todas las implicaciones ya estaban contempladas desde la planeación del proyecto.

“Todo eso ya estaba previsto, todo tiene solución. No vamos a ser irresponsables, no vamos a hacer una obra de movilidad que beneficie afectando otra, como lo es una calle”, expresó.

En ese sentido, descartó que existan afectaciones permanentes a la vialidad una vez concluidos los trabajos.

“Claro que todo eso está previsto y no va a haber ninguna afectación”, insistió.

Sobre la posibilidad de modificar el diseño ante los conflictos entre autoridades municipales y estatales —particularmente en el tramo de Concordia—, el funcionario fue tajante al señalar que el proyecto no sufrirá ajustes.

“No, de ninguna manera. El proyecto ya está hecho y cuando concluya se van a dar cuenta de que no hay afectaciones a ninguna calle”, puntualizó.

Las Líneas 4 y 6 del Metro forman parte de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en Nuevo León, aunque su ejecución ha generado tensiones políticas y molestias ciudadanas por el impacto en la circulación durante su construcción.


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