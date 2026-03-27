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Nuevo León

Suben estadísticas de delitos por falla en sistema: fiscal

El funcionario explicó que este aumento podría estar relacionado con un rezago en la captura de denuncias derivado de una falla tecnológica

  • 27
  • Marzo
    2026

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, atribuyó el incremento en los robos a persona durante el primer bimestre del año a una falla en el sistema de registro de denuncias, por lo que pidió esperar al menos un mes más para evaluar el comportamiento real de este delito.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia, en enero y febrero se abrieron 526 carpetas de investigación por robos a persona en Nuevo León, la cifra más alta en los últimos 12 años para ese mismo periodo.

No obstante, el funcionario explicó que este aumento podría estar relacionado con un rezago en la captura de denuncias derivado de una falla tecnológica.

“Hay varias estadísticas que subieron un poco, que estimo yo que va muy relacionado con la falla de sistemas que tuvimos. Entonces, esperemos un mes más para ver cómo van a comportarse, que considero que van a bajar los índices”, señaló.

El fiscal detalló que durante la interrupción del sistema no se registraron de inmediato diversas denuncias, lo que provocó que posteriormente se cargaran de manera simultánea.

“Con motivo de la falla del sistema no se dieron de alta muchos que ya estaban denunciados y cuando empieza a funcionar el sistema se dan de alta de un solo golpe”, explicó.

Además, reconoció que otros delitos también presentaron incrementos, como el de extorsiones, aunque insistió en que estos comportamientos podrían estar ligados al mismo problema técnico.

“Otro delito que también subió es el de las extorsiones… me refiero al mismo supuesto de varios índices que podían tener injerencia con la falla de los sistemas”, indicó.

En ese sentido, el fiscal reiteró que espera que las cifras se estabilicen en el corto plazo.

“Yo creo que en un mes el comportamiento va a ser como siempre a la baja”, afirmó.

Las cifras mensuales indican que en enero se registraron 281 robos a persona, mientras que en febrero se contabilizaron 245 casos. En comparación con el mismo periodo de 2025, cuando hubo 187 denuncias, el incremento es del 181 por ciento.

Pese a este panorama, Flores Saldívar insistió en que será necesario analizar el comportamiento de las cifras en las próximas semanas para determinar si se trata de un aumento real o de un ajuste derivado de la falla en el sistema.


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