Arriba INAH para suspender obra tras demolición en Pesquería

Con la histórica casona demolida en Pesquería llegan elementos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para notificar la suspensión de obra al alcalde Francisco Esquivel.

En punto de las 13:00 horas, al menos cuatro hombres identificados como personal del Instituto acudieron al inmueble que fue tirado por autoridades municipales bajo la excusa de edificar una torre administrativa.

Al momento de su arribo comenzaron a tomar fotografías y video de los escombros ubicados en la esquina de las calles Porfirio.

Díaz y Morelos, en ese momento el edil emecista salió del palacio para solicitar platicar en privado.

INAH solicitará permisos para demolición y construcción

El personal del instituto refirió que en esta reunión se solicitarán los permisos para la demolición y construcción en este histórico edificio que data desde finales del siglo XIX.

Sin embargo, comentaron a este medio que de antemano saben que no se cuenta con dicho papeleo, por lo que al término de la reunión realizarán la suspensión de obras.

Asimismo, colocarán cinta y un sello público para marcar el terreno donde yacen los escombros de esta casona de más de 100 años.

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