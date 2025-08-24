Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_24_at_10_10_36_PM_1_202489a8d6
Nuevo León

Asisten casi 2,000 jóvenes al primer Regio Fest 

Cerca de 2,000 jóvenes disfrutaron música, comedia y propuestas únicas durante el festival organizado por el Injure para promover convivencia y diversión

  • 24
  • Agosto
    2025

Cerca de dos mil asistentes se dieron cita este domingo en el primer “Regio Fest” organizado por el gobierno de Monterrey a través del Instituto de la Juventud Regia (Injure).

Los jóvenes disfrutaron de un festival de música y la presentación de comediantes con el fin de promover la convivencia entre la población de 12 a 29 años de edad.

Maday Cantú, directora general del Injure, dijo en su mensaje que el alcalde Adrián de la Garza busca que las acciones del instituto impulsen los sueños y las metas de los jóvenes regiomontanos.

WhatsApp Image 2025-08-24 at 10.10.36 PM.jpeg

De acuerdo con la actual administración, a este sector de la población se le proporciona espacios de diversión y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

En el evento efectuado en el Pabellón M se presentó el cantautor venezolano Lasso, interpretando sus éxitos y coreados por los miles de presentes.

Durante el concierto, un joven aprovechó para dedicar uno de los temas del cantante a su novia y proponerle matrimonio ante todo el público, acción que fue ovacionada por los asistentes.

El público también presenció el show de Turbulence y de la Burrita Burrona.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_21_at_6_05_21_PM_436dbbc288
Descifran pensamientos y los convierten en lenguaje
Se_forma_tormenta_tropical_Juliette_en_costas_del_Pacifico_803e2d9f26
Se forma tormenta tropical Juliette en costas del Pacífico
Dan_298_anos_de_carcel_a_uno_de_los_asesinos_del_hijo_de_Javier_Sicilia_f1db8889e1
Dictan 298 años de cárcel por asesinar a hijo de Javier Sicilia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_4_03_10_PM_d4ea6a5165
División Ambiental suspende acopio irregular en Escobedo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T113131_162_04bc7a25f0
Falla sistema de pago con tarjeta en supermercados
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour 'Las Mujeres Ya No Lloran'
publicidad
×