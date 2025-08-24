Asisten casi 2,000 jóvenes al primer Regio Fest 

Cerca de dos mil asistentes se dieron cita este domingo en el primer “Regio Fest” organizado por el gobierno de Monterrey a través del Instituto de la Juventud Regia (Injure).

Los jóvenes disfrutaron de un festival de música y la presentación de comediantes con el fin de promover la convivencia entre la población de 12 a 29 años de edad.

Maday Cantú, directora general del Injure, dijo en su mensaje que el alcalde Adrián de la Garza busca que las acciones del instituto impulsen los sueños y las metas de los jóvenes regiomontanos.

De acuerdo con la actual administración, a este sector de la población se le proporciona espacios de diversión y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

En el evento efectuado en el Pabellón M se presentó el cantautor venezolano Lasso, interpretando sus éxitos y coreados por los miles de presentes.

Durante el concierto, un joven aprovechó para dedicar uno de los temas del cantante a su novia y proponerle matrimonio ante todo el público, acción que fue ovacionada por los asistentes.

El público también presenció el show de Turbulence y de la Burrita Burrona.

