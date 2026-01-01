Podcast
Nuevo León

Operará Gobierno del Estado con esquema de reducción presupuestal

Se prevé que continúen con los trabajos de los programas y proyectos de infraestructura en marcha, debido a que los salarios y prestaciones podrán ser cubiertos

  • 01
  • Enero
    2026

El Gobierno del Estado informó que inició sus operaciones de este 2026, con el esquema de reconducción presupuestal, debido a que aún no se ha llegado a un acuerdo con los diputados sobre el Paquete Económico presentado el pasado 20 de noviembre.

Ante esto, el Ejecutivo dispondrá en este año de $156,264 millones de pesos, la misma cantidad que fue aprobada en 2025.

Se prevé que continúen con los trabajos de los programas y proyectos de infraestructura en marcha, debido a que están cubiertos los salarios y prestaciones de servidores públicos estatales, tales como policías, médicos, enfermeras y maestros .

En los decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado, se aseguró que el Gobierno de Nuevo León estableció la reconducción, es una solución constitucional para dar continuidad a los planes y programas iniciados en el ejercicio fiscal en la entidad.

Pese a esto, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado aseguró que cuentan con recursos necesarios para efectuar su operación, así como en años anteriores, donde su principal problema fue la escasez de agua, la inseguridad y problemas económicos.

Tanto el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, finanzas del Gobierno del Estado, y los poderes Legislativo y Judicial se mantendrán estables y con cuentas sanas.


Comentarios

