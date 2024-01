Atenderán sin cita en trámites de INE; piden esperar turno

El Instituto Nacional Electoral en Nuevo León estará a atendiendo sin cita para el trámite de renovación de credencial, pero deberán esperar su turno, pues se le dará prioridad a quienes sí hayan podido obtener una cita.

Cabe recordar que, el trámite se podrá realizar sólo hasta el 21 de enero y los que deben renovar su credencial son quienes tienen vigencia 2021 y 2022, pues éstas no podrán votar ni realizar trámites. Los de 2023 todavía tienen vigencia.

La vocal ejecutiva de la Junta local del INE en NL, Olga Alicia Castro Ramírez, señaló que prácticamente las citas están agotadas, pero se podrá hacer espacio para quienes acuden sin cita.

Pues, además, el horario se extendió de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábado y domingo de 9 a 4 de la tarde.

“Bueno, también estamos atendiendo sin cita, obviamente, la prioridad es para las personas con cita. De hecho, estamos viendo filas en los módulos, precisamente por eso, porque tomamos la determinación de atenderlos así, pero si les damos una ficha, porque sabemos exactamente el número de personas que tenemos citadas en el día".

“Además, con un esfuerzo extraordinario de nuestro personal en los módulos, pues darle agilidad, meter más personal para poder dar atención adicional en los tiempos en que nos quedan disponibles, podrían ser entre una cita y otra cita, o bien, alguna cita que no llegue. Entonces, sí estamos por eso dando el servicio a todas las personas que acudan”, dijo Castro Ramírez.

Asimismo, agregó que se abrió un turno adicional en los módulos de la periferia como en El Carmen, Salinas y Pesquería.

“Si les pediría que buscaran en todos los módulos la disponibilidad de las citas”, agregó la vocal ejecutiva de la Junta local del INE.

Después de que se acabe la renovación y hasta el 8 de febrero se podrá reemplazar la credencial que se perdió, pero no cambia ningún dato de su credencial, no cambia su domicilio, no hay corrección de datos.

Posterior al 22 (enero) se harán reimpresiones, por lo que si se perdió se puede hacer una réplica, una reimpresión como tal, la misma credencial, con la misma foto.

