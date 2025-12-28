Nuevo León cerrará 2025 con descenso en homicidios y robo

Nuevo León prevé concluir el año 2025 con una reducción del 53% en homicidios dolosos y una disminución del 27% en delitos de robo, de acuerdo con estimaciones de la Mesa de Construcción de Paz. Los datos, actualizados al 25 de diciembre, reflejan un comportamiento a la baja en los principales indicadores de seguridad en la entidad.

El informe señala que, hasta esa fecha, se registraron 718 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2017 y considerablemente menor a los mil 539 casos contabilizados durante 2024. Con base en la tendencia observada, las autoridades estiman que el cierre anual confirmará la reducción proyectada.

Proyección de la mayor reducción desde la creación de Fuerza Civil

Autoridades de Fuerza Civil indicaron que, de mantenerse el comportamiento actual, la disminución del 53% representaría la mayor reducción en homicidios dolosos desde la creación de esta institución policial. El antecedente más relevante se registró en 2013, cuando se reportó una baja del 51%.

Este escenario permitiría que Nuevo León cierre 2025 en el lugar 15 a nivel nacional en homicidios dolosos, luego de haber ocupado el quinto lugar al finalizar 2024, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el informe.

Indicadores a la baja en feminicidio

En cuanto al feminicidio, el indicador más reciente de la Fiscalía General de Justicia reportó una reducción del 74% al cierre de noviembre. Las autoridades estiman que esta proporción se mantendrá al concluir el año, conforme al comportamiento observado en los registros oficiales.

Disminución sostenida en delitos patrimoniales

El reporte también documenta una reducción global del 27% en delitos patrimoniales respecto al año anterior. Entre los rubros con mayores descensos se encuentra el fraude, con una disminución del 39%, así como el robo de vehículo, que registró una baja del 32%.

Asimismo, se reportó una reducción del 27% en el robo en carretera y del 26% en el robo a casa habitación, indicadores que forman parte del balance general de seguridad presentado por la Mesa de Construcción de Paz.

Inversión y coordinación interinstitucional

Fuerza Civil atribuyó estos resultados a la inversión superior a 30 mil millones de pesos realizada durante el actual sexenio en materia de seguridad, así como al fortalecimiento de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La Mesa de Construcción de Paz integra a autoridades estatales, federales y municipales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia, la Agencia Estatal de Investigaciones y las corporaciones municipales de seguridad pública.

Comentarios