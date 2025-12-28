Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Nuevo_Leon_cierra_2025_con_baja_de_53_en_homicidios_y_robo_27_b0409fcf30
Nuevo León

Nuevo León cerrará 2025 con descenso en homicidios y robo

El Estado proyecta una reducción del 53% en homicidios y 27% en robos, según datos de la Mesa de Construcción de Paz y autoridades estatales.

  • 28
  • Diciembre
    2025

Nuevo León prevé concluir el año 2025 con una reducción del 53% en homicidios dolosos y una disminución del 27% en delitos de robo, de acuerdo con estimaciones de la Mesa de Construcción de Paz. Los datos, actualizados al 25 de diciembre, reflejan un comportamiento a la baja en los principales indicadores de seguridad en la entidad.

El informe señala que, hasta esa fecha, se registraron 718 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2017 y considerablemente menor a los mil 539 casos contabilizados durante 2024. Con base en la tendencia observada, las autoridades estiman que el cierre anual confirmará la reducción proyectada.

WhatsApp Image 2025-12-28 at 2.20.31 PM.jpeg

Proyección de la mayor reducción desde la creación de Fuerza Civil

Autoridades de Fuerza Civil indicaron que, de mantenerse el comportamiento actual, la disminución del 53% representaría la mayor reducción en homicidios dolosos desde la creación de esta institución policial. El antecedente más relevante se registró en 2013, cuando se reportó una baja del 51%.

Este escenario permitiría que Nuevo León cierre 2025 en el lugar 15 a nivel nacional en homicidios dolosos, luego de haber ocupado el quinto lugar al finalizar 2024, de acuerdo con las proyecciones incluidas en el informe.

fuerza civill.jpg

Indicadores a la baja en feminicidio

En cuanto al feminicidio, el indicador más reciente de la Fiscalía General de Justicia reportó una reducción del 74% al cierre de noviembre. Las autoridades estiman que esta proporción se mantendrá al concluir el año, conforme al comportamiento observado en los registros oficiales.

Disminución sostenida en delitos patrimoniales

El reporte también documenta una reducción global del 27% en delitos patrimoniales respecto al año anterior. Entre los rubros con mayores descensos se encuentra el fraude, con una disminución del 39%, así como el robo de vehículo, que registró una baja del 32%.

Asimismo, se reportó una reducción del 27% en el robo en carretera y del 26% en el robo a casa habitación, indicadores que forman parte del balance general de seguridad presentado por la Mesa de Construcción de Paz.

nuevo leon reduce robos a casa 27 por ciento inversion seguridad fuerza civil (1).jpg

Inversión y coordinación interinstitucional

Fuerza Civil atribuyó estos resultados a la inversión superior a 30 mil millones de pesos realizada durante el actual sexenio en materia de seguridad, así como al fortalecimiento de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La Mesa de Construcción de Paz integra a autoridades estatales, federales y municipales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia, la Agencia Estatal de Investigaciones y las corporaciones municipales de seguridad pública.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_29_at_12_17_06_AM_b3c58cb182
Prevén riesgo de incendios forestales en NL por invierno seco
Whats_App_Image_2025_12_28_at_6_17_39_PM_90937f138a
Denuncian robo millonario en joyería del Centro de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_12_28_T145521_810_a0527144ce
Agradece Samuel un año más de servir a Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

Ataque_armado_en_Jalisco_deja_dos_muertos_y_cinco_heridos_e9601b0093
Ataque armado en Jalisco deja dos muertos y cinco heridos
EH_DOS_FOTOS_2025_12_29_T125919_012_411719e45b
Brigitte Bardot será enterrada en Saint-Tropez
EH_UNA_FOTO_2025_12_29_T124729_434_1575e56d00
Trump y Putin sostienen otra llamada 'positiva' sobre Ucrania
publicidad

Más Vistas

G9_L_Pum_Xo_AA_6cy_H_c7854e1dc8
Choque de autobús y tráiler en Tamaulipas deja dos muertos
G9_Hd_i_KWMA_Ab7dc_3d329155d0
José Urquidy refuerza a Leones del Escogido en LIDOM
G9_Rzq8_W_Wg_A_Aqw_UB_aa5db7ab90
Al menos 20 heridos en descarrilamiento del Tren en Oaxaca
publicidad
×