Otorgan más de 19,500 servicios para migrantes en Nuevo León

La Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado brindó más de 19,500 atenciones, a través del Espacio de Igualdad e Inclusión para Personas Migrantes, Refugiadas, Desplazadas y Retornadas.

Dicha dependencia ofrece atención en materia de empleo, salud, educación, identidad, así como canalizaciones para aquellos que arribaron a la entidad.

Se atendieron 2,294 orientaciones en solicitudes de refugio, 10 acompañamientos a albergue y se logró que 187 personas fueran incorporadas al programa "Cuidar tu salud".

También se ofrece la inscripción escolar para hijos, acceso a servicios médicos y vinculación a la bolsa laboral del Estado.

Además, se realizaron 1,271 regularizaciones, de ellas 1,188 fueron por razones humanitarias.

Este espacio recibió a un total de 5,637 personas de 50 nacionalidades distintas, de las cuales 991 son menores de edad y 68 adultos mayores.

