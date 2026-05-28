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Tamaulipas

Emiten recomendaciones a comercios por riesgos de electrocución

Los responsables deberán regularizar sus instalaciones conforme a la normativa vigente, lo que incluye adecuar sus sistemas eléctricos

  • 28
  • Mayo
    2026

El coordinador de Protección Civil en Matamoros, Gustavo Acuña, informó que se emitieron recomendaciones formales a 28 negocios tras detectarse instalaciones eléctricas irregulares, luego de un incidente ocurrido en el parque La Rotonda, donde una persona perdió la vida por electrocución.

El funcionario explicó que este hecho, presuntamente relacionado con cables de alta tensión conectados de manera irregular en el área, encendió las alertas de las autoridades municipales, lo que derivó en una revisión detallada de los comercios instalados en la zona.

Señaló que ya se cuenta con fichas técnicas de todos los establecimientos inspeccionados, en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección Jurídica, con el objetivo de sustentar las acciones legales y preventivas que se aplicarán.

Comercios deberán regularizar instalaciones

Acuña detalló que entre los negocios revisados se encuentran puestos semifijos, carretas móviles e inflables que operan con sistemas eléctricos, muchos de los cuales presentan cableado inadecuado, conexiones improvisadas y falta de dispositivos de seguridad.

Indicó que los responsables deberán regularizar sus instalaciones conforme a la normativa vigente, lo que incluye adecuar sus sistemas eléctricos, cumplir con estándares de seguridad y, en su caso, realizar trámites ante la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo, precisó que los propietarios serán notificados por escrito y deberán acudir a la Dirección Jurídica para recibir el acta correspondiente y conocer los plazos establecidos para corregir las irregularidades.

Advierten retiro de puestos que incumplan disposiciones

Finalmente, advirtió que, de no acatar las disposiciones, las autoridades procederán al retiro de las instalaciones y de los puestos, con el fin de evitar tragedias como la registrada y garantizar la seguridad de la ciudadanía en espacios públicos.


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