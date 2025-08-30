Cerrar X
Nuevo León

Atiende PC reporte de incendio en comercio de Monterrey

La Unidad de Protección Civil de Nuevo León acudió este viernes a un reporte de incendio en un comercio, sin embargo el siniestro no escaló

  • 30
  • Agosto
    2025

La Unidad de Protección Civil de Nuevo León acudió este viernes a un reporte de incendio en un comercio, sin embargo, al llegar al lugar se descartó que se tratara de un siniestro mayor.

De acuerdo con el informe oficial, durante la inspección al interior del sitio se detectó que en la planta alta había dispositivos con pirotecnia que, al activarse, entraron en contacto con confeti, lo que provocó un flamazo que únicamente afectó la espuma acústica del establecimiento.

8b365649-ca84-4e81-8d26-dae8de8ff276.jfif

El personal del lugar logró sofocar las llamas de manera inmediata utilizando extintores de PQS, evitando con ello que se generaran riesgos mayores. Como medida preventiva, se evacuó a aproximadamente 330 personas.

Tras la revisión correspondiente, se confirmó que el sitio quedó sin riesgos y el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades municipales.

87d30f2f-d4de-4c05-ac6a-ddabe4c21238.jfif

Al lugar acudieron la unidad 07/118/02 de Protección Civil Nuevo León, 39/54/74 de Protección Civil Monterrey, la unidad 31 de Bomberos de Nuevo León, Cruz Roja Mexicana, la unidad 450 de Fuerza Civil y la 1146 de la Policía de Monterrey.

ebed15dc-4f38-46a8-bbef-3e601e483083.jfif


